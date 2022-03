Chơi game thực tế ảo, cô gái bị quăng xuống đất vì bị ảo giác

Your browser does not support the video tag.

Video cô gái bị ngã do máy game hỏng nhưng lại tưởng chuyện xảy ra trong game. Nguồn: @Carlos Xche**.

Có lẽ một trong những khía cạnh nguy hiểm của các trò chơi thực tế ảo là mức độ "thực tế" của chúng - chúng thật đến mức khiến người chơi không còn phân biệt được thật với ảo, thậm chí đôi khi quên mất là mình đang ở đâu.

Bởi vậy mà cô gái này trong khi đang đeo headset để chơi game thực tế ảo và máy bị hỏng khiến cô rơi xuống đất thì vẫn nằm im dưới đất vì tưởng đó là “thực tế ảo” được thể hiện xuất sắc trong trò chơi.

Video cô gái chơi game này - không ghi rõ là ở đâu - do những người bạn đi cùng cô ghi lại và đăng lên mạng, đã được xem gần 23 triệu lượt.