Chơi đùa với rắn học trò nhà nuôi, bé 3 tuổi ở TP.HCM tử vong

Rắn học trò có màu sắc sặc sỡ.

Bệnh nhi nhập viện với vết thương ở mu bàn tay, vẫn tươi cười, có thể ngồi chơi với người nhà và các y bác sĩ. Tuy nhiên, vết quả xét nghiệm cho thấy, bé bị rối loạn đông máu rất nặng.



Theo bác sĩ Phương, hiện nay chưa có huyết thanh để giải độc của rắn học trò, vì vậy các bác sĩ dùng huyết tương tươi truyền cho bệnh nhi, hy vọng có thể kéo dài khoảng hơn một tuần để nọc đọc rắn tự bán hủy, cơ thể sẽ phục hồi. Tuy nhiên, vết cắn sâu khiến nọc độc rắn nhiều, bệnh nhi không đáp ứng được điều trị, tình trạng nặng dần.



“Bệnh nhi tiểu ra máu, suy thận, chúng tôi phải lọc máu vẫn không khống chế được nọc độc phát tán. Bé bị suy tim, suy đa tạng và tử vong. Chúng tôi rất đau lòng”, bác sĩ Phương chia sẻ.



Theo bác sĩ Phương, bệnh nhi trên là ca thứ hai mà bệnh viện tiếp nhận đã tử vong do rắn học trò cắn. Ca thứ nhất là em bé 15 tháng tuổi, quê Tiền Giang, nhập viện hồi tháng 4. Sau hai ngày điều trị, bệnh nhi tử vong.



Bác sĩ Phương cho biết, rắn học trò thường có màu sắc đẹp, ít cắn người. Mỗi lần cắn chỉ cạp sơ ngoài da. Tuy nhiên, khi đói, bị đánh, dẫm lên người, con vật sẽ há miệng rất to để cắn đáp trả.



Ông ngoại bệnh nhi trên khi nuôi rắn đã cẩn thận bấm răng của rắn, nhằm tránh rắn cắn người. Tuy nhiên, nhiều người không biết nọc độc loại rắn này nằm ở răng hàm trong.



Theo bác sĩ Phương, rắn học trò cắn người sẽ gây rối loạn đông máu và chưa có huyết thanh để kháng độc. Bởi nọc độc của loại rắn này không phải do chúng tiết ra mà được tổng hợp từ những thức ăn đưa vào cơ thể.



Nếu vết thương nhẹ, nọc độc ít, có thể điều trị theo triệu chứng. Còn nếu vết thương sâu, nọc độc tiết ra nhiều sẽ rất khó chữa.



Bác sĩ Phương khuyến cáo, người dân không nên nuôi loại rắn này trong nhà. Không nên để trẻ tiếp xúc với rắn hoặc đứng chơi ở những nơi có thể có nhiều rắn sinh sống.