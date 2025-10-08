Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ

Ở tuổi 18, thay vì cắp sách đến giảng đường như nhiều bạn bè đồng trang lứa, Nico Vergara lựa chọn trải nghiệm. Một chuyến đi New Zealand kéo dài 6 tuần đã vô tình trở thành bước ngoặt thay đổi cuộc đời anh.

Trong một lần ghé bãi biển, anh tình cờ mua kem từ một xe hàng rong và bị ấn tượng bởi quy trình xay trộn trái cây tươi với kem vani để tạo nên món tráng miệng mát lạnh, giàu hương vị.

Ba năm sau, Vergara dồn toàn bộ 25.000 USD tiết kiệm để bắt đầu kinh doanh kem trái cây theo phong cách New Zealand tại thành phố Portland, bang Oregon (Mỹ). Anh đầu tư mạnh tay để mua chiếc máy xay kem đặc biệt từ một công ty tại New Zealand với giá 11.000 USD (khoảng 288 triệu đồng).

Dù không học đại học, Nico Vergara vẫn gặt hái thành công vang dội khi lựa chọn con đường khởi nghiệp từ món kem trái cây. Ảnh: Instagram Nicosicecream

Dù không phải là người "hảo ngọt" nhưng Vergara vẫn bị chinh phục bởi hương vị đặc trưng của kem New Zealand mịn màng, tươi mới và đậm vị trái cây.