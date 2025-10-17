Choáng váng trước khối tài sản 11 tỷ bảng Anh 'tiền bẩn' của trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi

Nhân vật trung tâm là Chen Zhi, 38 tuổi, sinh tại Trung Quốc, quốc tịch Campuchia, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group.

Cùng với đồng phạm bị cáo buộc là Qiu Wei Ren, Chen bị cho là đã điều hành một mạng lưới lừa đảo tình cảm và đầu tư quy mô công nghiệp, chiếm đoạt hàng tỷ bảng Anh từ hàng nghìn nạn nhân ở Anh, Mỹ và khắp thế giới.

Theo các công tố viên Mỹ, riêng Chen đã tích lũy khối tài sản hơn 11 tỷ bảng Anh, sở hữu một dinh thự trị giá 12 triệu bảng tại Bắc London, cao ốc văn phòng 100 triệu bảng ở trung tâm tài chính City of London, cùng 17 căn hộ tại New Oxford Street và Nine Elms, Nam London.

Chen Zhi, doanh nhân 38 tuổi quốc tịch Campuchia đang bị truy tố quốc tế. Ảnh: princegroupchenzhi

Một phần tiền được dùng để mua du thuyền, máy bay riêng, đồng hồ xa xỉ, biệt thự nghỉ dưỡng và một bức tranh Picasso thông qua nhà đấu giá ở New York.

Tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin của ‘ông trùm’ lừa đảo trực tuyến Campuchia

Mỹ và Anh cáo buộc Prince Group chỉ là “vỏ bọc cho đế chế tội phạm xuyên quốc gia”.

Luật sư Joseph Nocella, thuộc Văn phòng Công tố quận Đông New York, tuyên bố: “Theo cáo buộc, bị đơn đã điều hành một trong những hoạt động lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử, tiếp tay cho một ngành công nghiệp phi pháp đang bùng phát như dịch bệnh”.