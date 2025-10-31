Choáng ngợp với khối tài sản đồ sộ của Trương Ngọc Ánh trước lùm xùm tố nợ nần

31/10/2025 20:55

Thành công trong lĩnh vực nghệ thuật lẫn hoạt động kinh doanh, ở độ tuổi U50, Trương Ngọc Ánh sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trương Ngọc Ánh là một trong những diễn viên, nhà sản xuất đa tài của làng điện ảnh Việt. Sau nhiều năm trong nghề, Trương Ngọc Ánh là hình mẫu "nữ cường" điển hình trong showbiz. Trương Ngọc Ánh gần như có tất cả: nhan sắc, danh vọng, sự nghiệp... và khối tải sản khổng lồ.

Năm 2022, Trương Ngọc Ánh gây sốc khi tuyên bố đầu tư hơn 50 triệu đô (tầm hơn 1.236 tỷ đồng) để phát triển các dự án nghệ thuật. Thời điểm đó, Trương Ngọc Ánh cho biết, số tiền này sẽ chia vào các lĩnh vực như cuộc thi hoa hậu, lễ hội, sự kiện biểu diễn quốc tế. 

Người đẹp cũng hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để không bị gò bó thời gian và tiếp tục kinh doanh ẩm thực. Trương Ngọc Ánh cũng sở hữu nhiều nhà hàng từ món Ý, món Hoa, cho đến một công ty chuyên nhập khẩu bột mỳ...

Gia đình Trương Ngọc Ánh cũng từng sống trong căn penhouse rộng 240m2 tại khu đô thị siêu sang The Manor, được ước tính có giá hơn 1 triệu USD.

Ngoài ra, Trương Ngọc Ánh còn sở hữu xe sang, là chiếc xế hộp dòng SUV hạng sang Audi Q7 ước tính hơn 3 tỷ đồng. Nữ diễn viên cũng là một mỹ nhân hàng hiệu với những món đồ đắt đỏ, từ chục triệu đến vài trăm triệu đồng.

Hiện tại, Trương Ngọc Ánh sống con gái sống trong căn biệt thự tọa lạc trên mảnh đất rộng 500m2 tại khu Thảo Điền, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh. Đây cũng là khu mà gia đình chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà đang sinh sống.. 

Trương Ngọc Ánh cũng thường xuyên "flex" nhiều nhẫn kim cương "siêu to khổng lồ", nhìn qua đã biết giá trị không nhỏ. Con gái của nữ diễn viễn cũng được học trường quốc tế với mức học phí nửa tỷ đồng/ năm. 

