Choáng ngợp với khối tài sản đồ sộ của Trương Ngọc Ánh trước lùm xùm tố nợ nần

Trương Ngọc Ánh là một trong những diễn viên, nhà sản xuất đa tài của làng điện ảnh Việt. Sau nhiều năm trong nghề, Trương Ngọc Ánh là hình mẫu "nữ cường" điển hình trong showbiz. Trương Ngọc Ánh gần như có tất cả: nhan sắc, danh vọng, sự nghiệp... và khối tải sản khổng lồ.

Trương Ngọc Ánh

Năm 2022, Trương Ngọc Ánh gây sốc khi tuyên bố đầu tư hơn 50 triệu đô (tầm hơn 1.236 tỷ đồng) để phát triển các dự án nghệ thuật. Thời điểm đó, Trương Ngọc Ánh cho biết, số tiền này sẽ chia vào các lĩnh vực như cuộc thi hoa hậu, lễ hội, sự kiện biểu diễn quốc tế.