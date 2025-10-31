'Choáng ngợp' với dàn siêu xe của ngôi sao bóng đá Lionel Messi

Cầu thủ bóng đá nổi tiếng Lionel Messi có bộ sưu tập xe hơi trị giá hàng triệu USD, bao gồm Ferrari 335 Sport Scaglietti, Pagani Zonda Tricolore, Maserati Gran Turismo...

Từ những chiếc Ferrari cổ hiếm như bảo vật đến Pagani Zonda đậm chất tốc độ, gara của “El Pulga” chính là giấc mơ của mọi tín đồ tốc độ.

Dưới đây là 10 “chiến mã” nổi bật trong bộ sưu tập trị giá hàng chục triệu USD của Messi.

Ferrari 335 Sport Scaglietti

Không chỉ so tài trên sân cỏ, Messi và Ronaldo từng “đối đầu” trong một cuộc đấu giá xe lịch sử năm 2016.

Chiếc Ferrari 335 S Spider Scaglietti đời 1957 thuộc sở hữu của tỷ phú người Ý Alessandro Proto trở thành tâm điểm. Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), Messi đã “vượt mặt” Ronaldo với mức giá kỷ lục 36 triệu USD để mang siêu phẩm này về gara.

Siêu xe Ferrari 335 Sport Scaglietti của Lionel Messi.

Chiếc Ferrari chỉ có 4 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới, trang bị động cơ V12 4.0L mạnh 400 mã lực, từng đạt vận tốc gần 300 km/h – một biểu tượng thực sự của thời đại “Ngựa chồm” 1957.

Maserati GranTurismo