Choáng: Hình ảnh SpaceSpeakers ngập tràn trên các Billboard của Hà Nội, Sài Gòn, thậm chí là cả New York!

Tấm biển với 2 màu chủ đạo đen - đỏ đặc trưng của SpaceSpeakers cùng dòng chữ trắng nổi bật "The first 10 years of SpaceSpeakers" (Thập kỷ đầu tiên của SpaceSpeakers). SpaceSpeakers cũng khẳng định thông điệp "HipHop Neva Sleeps" (Hip Hop không bao giờ ngủ quên) và không quên gửi lời tri ân đến những fan hâm mộ đã theo dõi chặng đường của nhóm trong suốt thời gian qua - "Thank you for staying awake with us" (Cảm ơn bạn vì đã không ngủ khi giai điệu còn thức). Động thái này của SpaceSpeakers nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng yêu nhạc.