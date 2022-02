Chợ vắng, tiểu thương bỏ sạp ngày càng nhiều hơn

Trong khi đó, các cung đường bao quanh chợ như Dương Vân Nga, Đình Điền, Tân Sơn Hòa thì khách lại đông đúc chen chân không lọt do nơi đây đang bày bán đủ các loại thực phẩm, nhu yếu phẩm tương tự như bên trong chợ. Thậm chí, trên đường Dương Vân Nga, nơi có các cổng phụ của chợ Phạm Văn Hai, các điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm gần hết lối đi.

“Họ bán bên ngoài chỉ tốn tiền hoa chi là 50.000 đồng/người, chị bán rau trong chợ phải tốn tiền thuê mặt bằng là 1,5 triệu đồng/tháng, tiền thuế khoảng 200.000 đồng/tháng, tiền rác… trong khi trong chợ lại rất ế ẩm. Nhiều người bán trong chợ phải tìm cách bán trực tuyến, giao hàng tận nhà, bán theo giá bình ổn nhưng cái khó là mỗi tiểu thương chỉ kinh doanh một loại thực phẩm (chẳng hạn như chỉ bán rau hoặc thịt, trái cây…) nên khách vô chợ phải đi vòng chọn mua nhiều lần. Trong khi đó khách chỉ cần chạy xe một vòng phía bên ngoài chợ là có thể mua đủ loại mình cần”, một tiểu thương ở đây nói.

Chợ Bàu Cát (Q.Tân Bình) cũng vắng vẻ không kém. Sáng 17/2, chúng tôi nhận thấy chỉ có khu bán thịt heo sạch có khách mua, các khu bán quần áo, mỹ phẩm, giày dép, đồ gia dụng, hàng tạp hóa… hầu như chỉ có người bán hàng ngồi nói chuyện với nhau hoặc bấm điện thoại. Khu bán rau củ, thực phẩm khô thì hoàn toàn trống do người bán ngưng kinh doanh hoặc dời sạp ra ngoài lề đường phía sau chợ (đường Bàu Cát 4, Bàu Cát 5) để dễ có khách mua hàng hơn.

Chợ Hòa Hưng (Q.10) cũng vắng vẻ. “Phần là do kinh tế khó khăn, một phần do khách chọn mua tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các điểm kinh doanh tự phát bên ngoài chợ nên chợ vắng. Trong thời điểm giãn cách xã hội, chợ phải ngưng hoạt động thì các điểm kinh doanh tự phát bên ngoài dọc đường Cách Mạng Tháng Tám (CMTT) và hẻm 430 CMTT vẫn buôn bán tấp nập. Khách đã mua quen nên nay họ cứ chọn mua ngoài đó thay vì vào chợ”, chị Loan, tiểu thương kinh doanh rau củ quả an toàn tại chợ này, cho biết.

Không chỉ chợ lẻ mà các chợ sỉ như An Đông (Q.5) cũng rơi vào tình trạng ảm đạm, mãi lực kinh doanh sụt giảm. Tại các tầng kinh doanh bánh kẹo, quần áo, giày dép, quà lưu niệm… số sạp đóng cửa nghỉ hoặc treo thông báo sang sạp xuất hiện ngày càng nhiều. Đặc biệt tại tầng ba (kinh doanh quà lưu niệm), số sạp đóng nhiều hơn số sạp mở cửa. “Gần tết, lượng khách đến chợ đông hơn một chút. Nhưng sau tết, chợ ế ẩm trở lại. Hiện tiểu thương nào cũng lo lỗ vốn vì thực phẩm đều có hạn sử dụng ngắn”, anh Hưng - tiểu thương kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm khô - nói.

Tiểu thương bỏ sạp ngày một nhiều