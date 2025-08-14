Chợ truyền thống bắt nhịp vào hệ sinh thái thương mại điện tử

Tiểu thương chợ Đống Đa, thành phố Đà Nẵng ứng dụng zalo để bán hàng trực tuyến. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và xu hướng mua sắm trực tuyến đã khiến chợ truyền thống phải đối mặt với nhiều thách thức cũng như cơ hội đổi mới để phát triển.

Chương trình Chuyển đổi số cho tiểu thương chợ truyền thống đang được thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện đã góp phần hỗ trợ hộ kinh doanh tại chợ bắt nhịp vào hoạt động thương mại điện tử.

Hỗ trợ tiểu thương tiếp cận các nền tảng bán hàng trực tuyến

Thương mại điện tử không còn là xu hướng mà đã trở thành một phần không thể thiếu của nền kinh tế hiện đại, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp, người kinh doanh tiếp cận thị trường rộng hơn, tối ưu hóa chi phí và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Trong bối cảnh các kênh mua sắm trực tuyến phát triển mạnh, trong khi chợ truyền thống ngày càng vắng khách, tiểu thương các chợ trên địa bàn Đà Nẵng đang dần bắt nhịp chuyển đổi số để tăng doanh số bán hàng.

Để đưa chợ truyền thống trở thành một phần của hệ sinh thái thương mại điện tử, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam đã tổ chức chương trình Tập huấn kỹ năng bán hàng kết hợp livestream trên các trang mạng xã hội cho hơn 100 hộ kinh doanh tại các chợ hạng 1 ở Đà Nẵng như chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ đầu mối Hoà Cường.