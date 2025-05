Cho trẻ dùng smartphone có thể đang góp phần gây ra căn bệnh phổ biến đáng sợ

Mối liên hệ giữa các vấn đề sức khỏe tâm thần và việc sử dụng mạng xã hội từ lâu đã được xác lập. Nghiên cứu của Riehm K.E. et al. trên tạp chí JAMA Pediatrics, năm 2019, cho thấy trẻ em (10–14 tuổi) sử dụng mạng xã hội hơn 3 giờ/ngày có nguy cơ cao hơn về các vấn đề tâm lý, bao gồm trầm cảm và lo âu, so với những trẻ sử dụng ít hơn.

Cho trẻ dùng smartphone và tiếp xúc mạng xã hội sớm có thể gây hại cho sức khỏe tâm thần của trẻ sau này. Ảnh: The Guardian

Một nghiên cứu khác của Coyne S.M. et al. (2020), đăng trên Computers in Human Behavior, xác nhận rằng mạng xã hội có liên quan đến giảm chất lượng giấc ngủ và tăng cảm giác cô đơn, cả hai đều là yếu tố nguy cơ của trầm cảm ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, tác động này không đồng đều: trẻ sử dụng mạng xã hội để kết nối tích cực (nhắn tin với bạn bè) ít bị ảnh hưởng hơn so với trẻ lướt thụ động.

Nhưng nhiều chuyên gia từng cho rằng điều này có thể là do những đứa trẻ không hạnh phúc thường đến với mạng xã hội để tìm kiếm sự tiêu khiển và an ủi.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây trên 12.000 trẻ em từ 9 đến 12 tuổi tại Mỹ dường như đã bác bỏ giả thuyết này.

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng những đứa trẻ 9 và 10 tuổi bị trầm cảm không có khả năng dành nhiều thời gian trên mạng xã hội hơn so với những trẻ em hạnh phúc khi bước vào tuổi 13.

Tuy nhiên, những trẻ 12 và 13 tuổi dành nhiều thời gian nhất trên mạng xã hội lại có tỷ lệ xuất hiện các triệu chứng trầm cảm cao nhất.