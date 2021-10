Cho trai đẹp thuê phòng, chủ trọ Thái Nguyên giận tím người

Trên các diễn đàn mới đây tích cực lan truyền đoạn clip về một căn phòng siêu bẩn. Cảnh tượng ghi lại, ngôi nhà không khác gì bãi chứa rác với đầy đủ các thể loại chai lọ, túi nilong, vỏ vì tôm, hộp bánh kẹo, thuốc lá... được rải từ sàn nhà, trong gầm giường rồi chất cả đống trên giường.

Được biết, căn phòng trọ này gần Đại học Giao thông vận tải Thái Nguyên. Theo thông tin chia sẻ, nam sinh này về quê tránh dịch lâu ngày, khi chủ trọ kiểm tra phòng thì phát hiện ra bãi chiến trường không thể ''kinh hoàng'' hơn.