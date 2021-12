Cho thuê nhà có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế

Your browser does not support the audio element.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 100 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thông tư này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2022.