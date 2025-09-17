Cho thuê căn hộ cao cấp, chủ nhà ở TPHCM ‘ngã ngửa’ khi đến kiểm tra

Mới đây, bài đăng của một chủ nhà ở TPHCM chia sẻ về căn phòng ngập rác sau 6 tháng cho sinh viên thuê thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng.

Hình ảnh căn hộ ngập rác khiến nhiều người kinh hãi. Ảnh: NVCC

Chủ nhà có tên T.T.T. chia sẻ trên trang cá nhân: “Nhận trả nhà 2 tháng rồi nhưng hôm nay mới can đảm đăng lên”, kèm theo đó là hình ảnh căn phòng chất đầy rác thải như: túi nilon, đồ ăn thừa, chai lọ... Dân mạng để lại hàng trăm bình luận bày tỏ sự kinh hãi trước cảnh tượng này. Một số người còn không tin đây là chuyện thật.

“Thật kinh khủng. Sao người ta có thể sống trong căn phòng ngập rác như vậy”; “Kiếp nạn của những người cho thuê nhà”; “Từng thấy nhiều vụ tương tự trên mạng xã hội nhưng không dám tin là có thật”... là một số bình luận của dân mạng bên dưới hình ảnh.