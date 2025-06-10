Chờ thông tin nâng hạng, VN-Index tăng gần 50 điểm, hàng loạt cổ phiếu tăng trần

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, VN-Index tăng 46,68 điểm (3,02%) lên 1.695,5 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 8,94 điểm (3,36%) đạt 274,69 điểm, UPCoM-Index tăng 0,14 điểm (0,13%) lên 109,16 điểm.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, phản ánh dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện rõ rệt. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 32.000 tỷ đồng, HNX-Index đạt hơn 2.300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trên sàn HOSE, có tới 259 mã tăng giá, trong khi chỉ có 68 mã giảm. Rổ VN30 tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt khi tăng 59,46 điểm, với 29/30 mã tăng giá, duy nhất LPB giảm 1,3%.