Cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đối với 2 người

Chiều 22-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Lại Thế Nguyên, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và ông Trần Quốc Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Việc này căn cứ hiến pháp, luật tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, căn cứ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, tờ trình của Thường trực Ủy ban công tác đại biểu của Quốc hội và xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam.

Trước đó, ông Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã có đơn xin nghỉ công tác. Lý do xin nghỉ xuất phát từ nguyện vọng cá nhân để giải quyết việc gia đình.