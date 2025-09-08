Chó thả rông có thể khiến Morocco mất quyền đồng chủ nhà World Cup 2030

World Cup 2030 là một kỳ World Cup đặc biệt của cả hành tinh vì đó kỷ niệm 100 năm ngày vòng chung kết World Cup ra đời kể từ năm đầu tiên tại Uruguay năm 1930.

Chó thả rông đó là thực trạng ở quốc gia Bắc Phi Morocco. Tuy nhiên đồng chủ nhà World Cup 2030 với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha này có thể bị tước quyền đăng cai nếu như không khắc phục được nạn chó thả rông khắp mọi nơi.

Chó thả rông ở Morocco như một chuyện bình thường. Ở quốc gia đạo Hồi chiếm đa số này, chó là vật nuôi được yêu quý và con người cư xử rất tốt với nó. Tuy nhiên nó đặt ra câu hỏi nạn chó thả rông có thể gây phiền phức cho du khách, fan bóng đá quốc tế khi họ đến đất nước này, thậm chí du khách bị chó thả rông tấn công rất nguy hiểm. Ở các thành phố lớn ở Morocco từng đàn chó thả rông vô tư chạy nhảy với số lượng không hề ít.

Trả lời báo chí về vấn đề này, một quan chức giấu tên của Morocco cho biết có nhiều phương án để khỏi làm du khách sợ hãi, chẳng hạn như chích thuốc an thần cho chó, dùng bẫy bắt nhốt, chích vaccine ngừa dại, lập chuồng trại lớn nhốt lại suốt thời kỳ diễn ra World Cup 2030. Nhân viên y tế cộng đồng sẽ đến từng gia đình có nuôi chó để chủ nhà thực hiện những cam kết không thả chó ra đường, nếu ai vi phạm sẽ bị phạt 1.500 USD hoặc đi tù 3 tháng.