Chờ suốt 1 ngày 1 đêm, cặp đôi chụp ảnh cưới giữa khung cảnh tổng duyệt diễu binh gây sốt mạng

“Không thể bỏ lỡ thêm lần nữa”

Trịnh Xuân Vinh (28 tuổi, quê Thanh Hóa), hiện công tác tại Trung đoàn 925, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân). Anh và bạn gái Nguyễn Thị Tuyết Ngân (22 tuổi, TPHCM) dự định kết hôn vào cuối năm nay sau 4 năm hẹn hò.

Cặp đôi ấp ủ thực hiện một bộ ảnh cưới thật ý nghĩa.

Cặp đôi chụp ảnh cưới trong buổi tổng duyệt diễu binh 2/9

Ban đầu, họ dự định chụp ảnh cưới trong dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại TPHCM. Ý tưởng là chụp bên dàn pháo ở bến Bạch Đằng, với sự xuất hiện của các chiến sĩ diễu binh. Tuy nhiên, do công việc bận rộn, Vinh không thể sắp xếp được.

Đến lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội, cả hai quyết tâm không bỏ lỡ lần nữa. Họ lên kế hoạch chi tiết cho một bộ ảnh cưới “để đời”.

“Tôi may mắn được đơn vị tạo điều kiện cho nghỉ phép 2 tuần nên về quê Thanh Hóa thăm nhà trước, rồi ra Hà Nội vào ngày 29/8. Bạn gái tôi từ TPHCM bay ra, cũng có mặt tại Thủ đô vào ngày này.