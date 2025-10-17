Chợ sầm uất bậc nhất miền Bắc: Bỏ tiền tỷ thuê ki-ốt, giờ ngồi mỏi cổ chờ khách

Tấp nập một thời

Chợ Rồng Nam Định (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) có lịch sử hơn 100 năm, từng là khu chợ đầu mối sầm uất bậc nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Mặt hàng buôn bán tại chợ Rồng vô cùng đa dạng như đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, giày dép... nhưng nhiều nhất là vải vóc, quần áo.

Đại diện Ban Quản lý chợ Rồng cho biết, chợ có tổng diện tích sàn hơn 10.000m2, gồm 3 tầng (2 tầng dành cho kinh doanh), với gần 1.600 ki-ốt, sạp hàng và khoảng 700 hộ đang buôn bán.

Trong ký ức nhiều người, chợ Rồng Nam Định từng sầm uất tới mức xe hàng ra vào nườm nượp, khách buôn chen chúc từng lối đi. Có thời điểm, giá chuyển nhượng một ki-ốt trong chợ lên tới 2 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Vân (68 tuổi), tiểu thương kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em, gắn bó với chợ Rồng hơn 40 năm vẫn còn nguyên ký ức về những ngày “ăn nên làm ra” ấy.