Cho ra khỏi lực lượng cán bộ CSGT vì phát ngôn thiếu chuẩn mực

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn phản hồi thông tin báo chí về vụ việc 1 cán bộ cảnh sát giao thông (CSGT) có phát ngôn, hành vi thiếu chuẩn mực khi tiếp xúc với người tham gia giao thông.

Vụ việc xảy ra vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 21-6 tại Km37+400, Quốc lộ 26. Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tuần tra kiểm soát đã ra hiệu lệnh dừng xe mô tô BKS 47G1-233… do anh D.K.T điều khiển để kiểm tra giấy tờ và nồng độ cồn.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, giữa cán bộ CSGT tên N.A.N. và người điều khiển phương tiện đã xảy ra tranh cãi. Do không giữ được bình tĩnh, ông N. đã có phát ngôn, hành vi thiếu chuẩn mực, vi phạm quy định về văn hóa ứng xử và lễ tiết, tác phong của cán bộ công an khi tiếp xúc với nhân dân.

Phòng CSGT tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá và xác định hành vi của ông N. vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và văn hóa ứng xử của Công an nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk nói chung và hình ảnh của lực lượng CSGT nói riêng. Đồng thời, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh điều chuyển ông N. khỏi lực lượng CSGT.