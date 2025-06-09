Chợ 'nhà giàu' Hà Nội ngày Rằm tháng 7: Gà ngậm hoa hồng giá nửa triệu đồng một con

06/09/2025 10:45

Từ sáng sớm ngày Rằm tháng 7, chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) rộn ràng không khí mua sắm. Nhiều người tìm đến ngôi chợ được mệnh danh là "chợ nhà giàu" đất Hà thành này để tìm mua những mâm cỗ cúng với gà ngậm hoa hồng.

VIDEO: Chợ 'nhà giàu' Hà Nội đỏ lửa xuyên đêm nấu cỗ phục vụ khách rằm tháng 7.
tp-xephang.jpg
Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm 6/9, chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã có đông khách đến mua gà, xôi cùng nhiều lễ vật khác để chuẩn bị mâm cúng Rằm tháng 7.
tp-xephang-4.jpg
Khu chợ Hàng Bè từ lâu nổi tiếng với thực phẩm tươi ngon, tinh tế, mang chất riêng ẩm thực Hà Nội, đồng thời được mệnh danh là “chợ nhà giàu” vì giá cả đắt đỏ.
tp-xephang-41.jpg
tp-xephang-14.jpg
tp-xephang-22.jpg
Gà luộc ngậm hoa hồng có giá từ 500.000 đồng/con.
tp-xephang-7.jpg
Năm nay, một số cửa hàng còn bán "combo" gà luộc ngậm hoa hồng đặt trên mâm xôi với giá khoảng 700.000 đồng.
tp-xephang-9.jpg
Tỉ mỉ lựa chọn gà cúng, cô Linh (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Năm nào tôi cũng đến chợ Hàng Bè mua gà ngậm hoa hồng để cúng Rằm tháng 7. Giá có đắt hơn chỗ khác một chút nhưng gà ở đây luộc đẹp, da vàng óng, mâm cúng cũng nhờ thế mà tươm tất, trang trọng hơn".
tp-xephang-11.jpg
tp-xephang-38.jpg
Xôi gấc, xôi vò có giá 50.000 - 100.000 đồng/đĩa nhỏ. "Tôi thức từ 2h sáng để nấu xôi. Rằm tháng 7 tôi nấu số lượng gấp đôi ngày thường để phục vụ khách hàng", bà Hợi (chợ Hàng Bè) chia sẻ.
xephang-19.jpg
tp-xephang-20.jpg
tp-xephang-17.jpg
Các món chế biến sẵn như nem rán, chim quay, tôm… cũng hút khách bởi sự tiện lợi cho mâm cỗ cúng ngày Rằm tháng 7.
tp-ddd.jpg
Ngoài ra, nhiều cửa hàng còn bày bán mâm cỗ cúng trọn gói với đầy đủ món, có giá từ 800.000 đồng/mâm.
tp-xephang-10.jpg
Dự kiến những người giao hàng của quán chạy hết công suất trong hôm nay.
tp-xephang-26.jpg
Hoa lễ dịp Rằm tháng 7 năm nay cũng tăng giá nhẹ: hoa hồng có giá từ 5.000 – 8.000 đồng/bông, hoa ly có giá 15.000 – 30.000 đồng/bông, hoa cúc có giá từ 5.000 – 7.000 đồng/bông, hoa lay ơn có giá 10.000 – 15.000 đồng/bông…
tp-xephang-35.jpg
Các mẹt hoa cúng có giá từ 150.000 – 200.000 đồng/mẹt.
tp-xephang-18.jpg
Chị Thắm – người làm mẹt hoa cho biết, dịp Rằm tháng 7 năm này, chị nhận đặt trước khoảng 30 mẹt hoa. “Nhu cầu mua mẹt hoa cúng rất cao vì nhiều người bận rộn, không có thời gian đi chọn từng loại hoa. Chỉ cần mua một mẹt đầy đủ là có thể bày lên bàn thờ ngay".
tp-xephang-37.jpg
Nhu cầu mua trái cây cúng Rằm của người dân cũng tăng mạnh.
tp-xephang-34.jpg
tp-xephang-30.jpg
tp-xephang-23.jpg
Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/cho-nha-giau-ha-noi-ngay-ram-thang-7-ga-ngam-hoa-hong-gia-nua-trieu-dong-mot-con-post1775865.tpo
