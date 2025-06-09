Chợ 'nhà giàu' Hà Nội ngày Rằm tháng 7: Gà ngậm hoa hồng giá nửa triệu đồng một con
06/09/2025 10:45
Từ sáng sớm ngày Rằm tháng 7, chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) rộn ràng không khí mua sắm. Nhiều người tìm đến ngôi chợ được mệnh danh là "chợ nhà giàu" đất Hà thành này để tìm mua những mâm cỗ cúng với gà ngậm hoa hồng.
Gà luộc ngậm hoa hồng có giá từ 500.000 đồng/con.
Xôi gấc, xôi vò có giá 50.000 - 100.000 đồng/đĩa nhỏ. "Tôi thức từ 2h sáng để nấu xôi. Rằm tháng 7 tôi nấu số lượng gấp đôi ngày thường để phục vụ khách hàng", bà Hợi (chợ Hàng Bè) chia sẻ.
Các món chế biến sẵn như nem rán, chim quay, tôm… cũng hút khách bởi sự tiện lợi cho mâm cỗ cúng ngày Rằm tháng 7.