Cho người thân mượn vàng đừng tính toán chi li

Đọc bài viết “Mượn vàng mẹ chồng, trả tiền theo giá vàng 6 năm về trước”, tôi thấy việc cho người thân mượn vàng dễ gây mất lòng nếu không biết cách xử lý khéo.

Ai cũng nói cứ sòng phẳng mà theo nguyên tắc “mượn vàng trả vàng”, nhưng khi giá vàng nhảy múa thế này, không ít người mượn vàng năm xưa sẽ lâm vào tình cảnh khốn đốn.

Giá vàng tăng làm người mượn và người cho mượn đều rơi vào tình thế khó xử (Ảnh minh hoạ)

Cách đây 6 năm, vợ chồng tôi cho em chồng mượn 2 cây vàng lúc giá vàng khoảng 43 triệu đồng/ lượng. Mấy năm sau đó, trong cơn sốt đất, chúng tôi có đầu tư và phải vay nợ ngân hàng và hiện tại vẫn còn nợ 200 triệu đồng.

Đến giờ, khi giá vàng lên cao, tôi muốn đánh tiếng cho em chồng trả bớt để giải quyết món nợ ngân hàng kia, nhưng chồng tôi muốn tính theo giá vàng 70 triệu đồng để em 'dễ thở' hơn.

Anh phân tích, nếu lúc đó không cho em mượn thì chúng tôi cũng sẽ bán để dồn tiền mua đất chứ không để đến bây giờ. Tính giá như thế đã dư ra một ít coi như bù vào phần trả lãi khoản vay ngân hàng. Tuy nhiên, tôi thấy tiếc vì vàng đang cao mà tính giá thấp hơn 1 nửa thì thiệt thòi cho mình.

Dù nghĩ như thế nhưng tôi không nói với chồng mà than thở với bạn thân và mẹ ruột. Bạn tôi nói không việc gì phải cân nhắc cả, mượn vàng thì phải trả vàng, vả lại cũng cho mượn lâu rồi nên đòi là hợp lý. Nếu như nhà tôi dư dả thì khác, đằng này đang vay ngân hàng thì phần tiền lãi ai gánh? Tại sao mình lại phải gánh nợ rồi còn chịu thiệt thòi. Bạn ủng hộ phương án đề nghị em chồng trả nợ 2 cây vàng không quy ra tiền mặt. Tôi thấy bạn nói đúng ý mình vì khi đã vay vàng thì phải chấp nhận sự biến động giá cả.

Mẹ tôi lại nghĩ khác, mẹ chỉ hỏi: “Nếu người mượn là em gái con, thì con sẽ không thấy tiếc nhỉ?”. Câu nói của mẹ đúng vào tâm lý của tôi, giả sử em gái tôi mượn, chắc tôi chỉ lấy đúng giá tiền lúc cho mượn thôi. Mẹ cười: “Anh em với nhau, không cho nhau được thì cố gắng giúp nhau lúc khó khăn. Nếu giờ giá vàng xuống thấp thì con sẽ không bao giờ lăn tăn vậy đâu”.

Đến đây tôi mới thấy sự phức tạp của việc cho người thân mượn vàng, vừa sợ người ta không trả được vừa lo mình chịu thiệt. Tôi chưa kịp bàn lại với chồng thì em chồng gọi điện nói chuyện: “Em thấy anh chị lấy mức giá 70 triệu thì thiệt quá nên tụi em tính theo mức giá vàng 100 triệu đồng, xin trả trước một nửa, phần còn lại sẽ trả vàng nhưng phải từ từ em mới thu xếp được”.

Em tỏ vẻ áy náy và biết ơn vợ chồng tôi vì đã cho mượn lúc cần và tạo điều kiện cho em trả nợ. Thì ra trước đó, chồng tôi thấy tôi im lặng, anh nghĩ vợ chồng đã thống nhất nên nói rõ với em về chuyện trả vàng với mức đó. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước cách cư xử của em chồng và thấy lời khuyên của mẹ thật sáng suốt. Nếu tôi nghe theo lời khuyên của bạn thân, chắc hẳn giờ đây sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh.

Với phương án của em chồng, cả 2 bên đều thấy thoải mái vì hợp tình hợp lý. Tôi không thấy thiệt thòi khi nhận tiền mà em chồng cũng không áy náy khi trả nợ. Nhưng sau chuyện này tôi rút được kinh nghiệm nếu không khẩn cấp thì đừng cho mượn vàng, vì dù người thân nhưng khi đụng chạm đến lợi ích sẽ dễ nảy sinh mâu thuẫn. Nếu tính toán quá, cái mất đi không phải là tiền bạc mà chính là tình thân.

Ngọc Ngân