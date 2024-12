Chờ làn sóng mới từ khách quốc tế

Khách quốc tế, nhất là khách Trung Quốc, được kỳ vọng sẽ bùng nổ thời gian tới Tuần lễ Du lịch TP HCM năm 2024 với chủ đề "Sống động mùa lễ hội" được tổ chức theo hướng liên kết chuỗi giá trị du lịch - văn hóa - thể thao vừa khai mạc vào ngày 5-12 và sẽ kéo dài đến 8-12. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nhấn mạnh đây là sự kiện thường niên của thành phố nhằm thu hút khách trong nước và quốc tế, cũng là để xây dựng thương hiệu cho du lịch thành phố. Nhộn nhịp khách đến Tại Tuần lễ Du lịch TP HCM, một loạt sự kiện sẽ diễn ra thu hút cả khách du lịch trong nước và quốc tế. Trong đó, riêng Giải Marathon quốc tế TP HCM Techcombank lần 7 năm 2024 thu hút gần 18.000 vận động viên đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia các cự ly. "Số đông vận động viên này sẽ trải nghiệm cung đường chạy qua 5 quận và TP Thủ Đức, đi qua 17 địa danh biểu tượng của thành phố. Đây là cơ hội để họ khám phá vẻ đẹp hiện đại và năng động của thành phố, cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch, điểm đến" - ông Nguyễn Văn Dũng nói. Đoàn 1.000 khách Ấn Độ vừa có chuyến tham quan, trải nghiệm những điểm đến ở TP HCM. Ảnh: LAM GIANG Trước khi Tuần lễ Du lịch TP HCM diễn ra, đoàn 1.000 khách của Công ty Dược phẩm JB Pharma đến từ Ấn Độ đã có chuyến tham quan, mua sắm và trải nghiệm thú vị 4 ngày (từ 2 đến 5-12) ở TP HCM. Cụ thể, đoàn đã tham quan bên ngoài Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Trụ sở HĐND và UBND thành phố, thăm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Nhà hát Thành phố, Địa đạo Củ Chi, mua sắm tại chợ Bến Thành… Trong thời gian này, đoàn khách của Ấn Độ còn tham dự hội nghị và lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn. Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho hay với lợi thế và tiềm năng cùng với sự ủng hộ, tín nhiệm của du khách, ngành du lịch thành phố sẽ có thêm động lực để phục hồi và tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam. "Ước tính cả năm 2024, thành phố thu hút 45 triệu lượt khách du lịch (khách quốc tế 6 triệu lượt, khách nội địa đạt 38 triệu lượt), tăng 8,6% so với năm 2023. Tổng doanh thu du lịch đạt 190.000 tỉ đồng, tăng 18,8% so với năm ngoái. Hiện ngành du lịch thành phố đang nỗ lực xây dựng các sản phẩm đặc trưng, xây dựng môi trường thuận lợi, an toàn cho du khách" - bà Hiếu nói. Chờ làn sóng mới từ khách Trung Quốc Số liệu mới nhất vừa được Tổng cục Thống kê công bố ngày 6-12, trong tháng 11, cả nước đón 1,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 15,8 triệu lượt, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với những giải thưởng du lịch danh giá được các tổ chức quốc tế trao tặng... đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng. Với những tín hiệu tích cực, du lịch Việt Nam có khả năng đón khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, mở ra kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Đáng chú ý, theo các chuyên gia, trong xu hướng khách quốc tế đến, có thể kỳ vọng làn sóng mới từ khách du lịch Trung Quốc với một loạt cú "bắt tay" của các tập đoàn lớn vừa qua. Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Tập đoàn Miễn thuế Trung Quốc (CDFG), mở ra cơ hội phát triển đột phá trong lĩnh vực thương mại du lịch giữa hai quốc gia. Thỏa thuận hợp tác chiến lược này nhằm mục tiêu thúc đẩy quan hệ đối tác giữa IPPG và CDFG, phát triển kinh doanh, khám phá cơ hội mới và tăng cường giao lưu du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực bán lẻ du lịch và góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư quốc tế. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho hay với hơn 1.000 cửa hàng bán lẻ và đối tác của 138 thương hiệu nổi tiếng, IPPG không chỉ mở rộng mạng lưới cửa hàng trên khắp Việt Nam mà còn phát triển mạnh mẽ các chuỗi cửa hàng miễn thuế tại các cửa khẩu, nội đô và sân bay. "Với sự tăng trưởng của ngành du lịch, Việt Nam đang trở thành điểm đến lý tưởng cho thương mại bán lẻ hàng không. Năm 2025 có thể là năm bùng nổ khách Trung Quốc vào Việt Nam. Đây là thị trường lớn với sức mua cao, kỳ vọng ngành du lịch sẽ phát triển vượt bậc" - ông Johnathan Hạnh Nguyễn nói. Chưa hết, Vietnam Airlines cũng vừa ký biên bản ghi nhớ với Công ty Du lịch GuangZhou Yuanzhilv Technology, đánh dấu cam kết của hai bên trong việc thu hút gần 300.000 khách du lịch từ Trung Quốc đến Việt Nam trong giai đoạn 2024 - 2030, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch Trung Quốc. Khách đi du lịch Trung Quốc tăng vọt Trung Quốc luôn là một trong những thị trường du lịch trọng điểm của Việt Nam. Năm 2024, ngành du lịch Trung Quốc mới bắt đầu hồi phục sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chỉ riêng Vietnam Airlines đã vận chuyển 483.000 lượt khách Việt Nam sang Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm, cao gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện hãng đang khai thác 5 đường bay thường lệ đến Trung Quốc bao gồm các tuyến từ Hà Nội và TP HCM đến các thành phố lớn như Quảng Châu, Bắc Kinh, Thượng Hải…