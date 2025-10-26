'Chợ hôn nhân' Trung Quốc: Nơi tình yêu bắt đầu từ… cha mẹ

Mỗi cuối tuần, trong những công viên ở khắp các thành phố Trung Quốc, người ta dễ dàng bắt gặp cảnh hàng trăm bậc cha mẹ tụ tập dưới những tán cây, tay cầm xấp hồ sơ, vừa trò chuyện vừa dò tìm thông tin. Nhưng đây không phải buổi họp hội đồng hay câu lạc bộ hưu trí, mà là những “chợ hôn nhân”, nơi cha mẹ tìm bạn đời cho con cái đã trưởng thành.

Hiện tượng này ra đời từ đầu những năm 2000 và ngày càng phổ biến, bắt nguồn từ tác động kéo dài của chính sách một con được áp dụng năm 1979. Chính sách ấy từng giúp kiểm soát dân số, nhưng giờ lại khiến cán cân giới tính nghiêng hẳn về phía nam giới, dẫn đến hệ quả khó lường trong đời sống hôn nhân hiện đại.

Một tấm áp phích tại một phiên chợ hôn nhân ở Trung Quốc.

Vào mỗi sáng thứ Sáu và thứ Bảy, Công viên Nhân dân ở thành phố Trùng Khánh trở thành điểm hẹn đặc biệt. Hàng trăm phụ huynh, phần lớn là người đã nghỉ hưu, tay cầm những tờ “lý lịch hôn nhân” tự soạn ghi chi tiết về con mình: Giới tính, tuổi, chiều cao, nghề nghiệp, thu nhập… Dù không có ảnh hay tên, các tờ hồ sơ ấy vẫn thu hút sự chú ý, như những “hồ sơ hẹn hò offline” được bày bán giữa công viên.