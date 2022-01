Cho học sinh lên bảng làm bài, thầy giáo âm thầm mở đoạn video này khiến dân mạng tranh cãi

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một lớp học trực tiếp đang diễn ra. Trong giờ học, các học sinh đang say xưa làm bài tập. Đoạn video cho thấy, có một số em học sinh đang làm bài tập ở trên bảng.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, trái ngược với việc các học sinh đang làm bài thì thầy giáo mở một đoạn phim hoạt hình trên máy chiếu lớn trước lớp. Các học sinh trên bảng vẫn đang tập trung làm bài, trong khi đa số học sinh phía dưới đều bị thu hút bởi đoạn phim hoạt hình do thầy giáo mở.