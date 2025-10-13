Chờ đợi ‘Thượng đỉnh vì Hòa bình’ Trung Đông với sự chủ trì của ông Trump

Ngày 13-10, hội nghị quốc tế nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza và “mở ra giai đoạn mới về an ninh và ổn định khu vực” sẽ diễn ra tại Ai Cập, theo thông cáo của Phủ Tổng thống Ai Cập.

Hội nghị mang tên “Thượng đỉnh vì Hòa bình” sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên Biển Đỏ với sự đồng chủ trì của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng sự tham dự của hơn 20 lãnh đạo thế giới”.

Không khí hân hoan tại Israel và Gaza

Hội nghị diễn ra 3 ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza chính thức có hiệu lực và quân đội Israel rút về các vị trí đã thỏa thuận sau khi chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu phê duyệt giai đoạn đầu tiên nhằm chấm dứt chiến tranh.

Hiện đã bắt đầu khung thời gian 72 giờ để Hamas thả các con tin còn lại. Khung thời gian này sẽ kết thúc vài giờ trước khi “Thượng đỉnh vì Hòa bình” bắt đầu.

Hiện Hamas đang giữ 48 con tin, trong đó Israel tin rằng 20 người vẫn còn sống. Một quan chức Israel nói với đài NBC News rằng tất cả các con tin còn sống sẽ được thả cùng một lúc.

Đổi lại, Israel sẽ phóng thích 250 tù nhân Palestine đang thụ án chung thân và 1.700 người Palestine bị bắt sau ngày 7-10-2023.

Quân đội Mỹ đang chuẩn bị triển khai tối đa 200 binh sĩ tới Israel để hỗ trợ công tác ổn định tình hình tại Gaza, cũng như đảm bảo việc vận chuyển viện trợ nhân đạo và hỗ trợ an ninh vào vùng đất này, theo hai quan chức Mỹ.