Chợ cá lớn nhất miền Trung 'cháy hàng' khi bão số 5 cận kề
25/08/2025 15:03
"Tàu cá lớn đã vô cảng từ mấy hôm trước, bán sạch cá to rồi, giờ chỉ còn cá nhỏ mà giá cũng cao. Sáng giờ tôi vẫn chưa mua được vì ít cá quá", bà Nguyễn Thị Dung, người thu mua cá cho hay.
Trưa nay, chợ cá trong cảng cá Thọ Quang (TP Đà Nẵng) rộn ràng người mua bán khi bão số 5 đang cận kề.
Dù giá cao nhưng vì biết chắc sức mua lớn, những ngày tới sẽ khan hàng nên người buôn vẫn mua cho bằng được. "Ở mấy chợ sáng nay người ta mua sạch cá rồi, không có bán đâu. Mình mua về vừa bỏ sỉ cho mối, vừa bán lẻ lại. Kinh nghiệm trước với sau bão khi nào cá biển cũng bán chạy cả", chị Thu Thúy (phường Sơn Trà) cho hay.
Các loại cá tôm nhỏ xíu vẫn hút người mua. Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10h ngày 25/8, vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 120km về phía đông đông nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 130km về phía đông đông bắc.
Mưa gió tầm tã, chợ cá trong cảng cá Thọ Quang vẫn sôi động với những mẻ cá cuối cùng trước bão số 5