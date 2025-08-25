Chợ cá lớn nhất miền Trung 'cháy hàng' khi bão số 5 cận kề

"Tàu cá lớn đã vô cảng từ mấy hôm trước, bán sạch cá to rồi, giờ chỉ còn cá nhỏ mà giá cũng cao. Sáng giờ tôi vẫn chưa mua được vì ít cá quá", bà Nguyễn Thị Dung, người thu mua cá cho hay.

Trưa nay, chợ cá trong cảng cá Thọ Quang (TP Đà Nẵng) rộn ràng người mua bán khi bão số 5 đang cận kề. Những quầy hải sản đông kín người mua dù số lượng cá không nhiều. Theo các chủ vựa, khi nghe tin có bão, tàu cá đã vào bờ từ mấy hôm trước và bán hết cá. Số cá trong chợ hôm nay là của những tàu vào sau, hoặc các tàu trữ lại chờ bán sau cho được giá. Ảnh: Thanh Hiền. Phiên chợ trước bão chủ yếu là các loại cá nhỏ như cá đù, cá nhồng, cá phèn, cá bã trầu. "Tàu cá lớn đã vô cảng từ mấy hôm trước, bán sạch cá to rồi, giờ chỉ còn cá nhỏ mà giá cũng cao. Sáng giờ tôi vẫn chưa mua được vì ít cá quá", bà Nguyễn Thị Dung, người thu mua cá cho hay. Người mua cá tôm về bán lẻ lại cho các chợ vây quanh những vựa cá. Không chỉ bán ngay trong hôm nay, họ còn trữ để bán dần trong nhiều ngày tới vì với tình hình thời tiết mưa bão, tàu sẽ không đi biển, không có cá bán. Các loại cá đều có giá cao hơn ngày thường 20 - 30%. Cá phèn loại lớn bán sỉ 120.000 đồng/kg; các loại cá bã trầu, cá mú, cá giò... đều trên 100.000 đồng/kg. Dù giá cao nhưng vì biết chắc sức mua lớn, những ngày tới sẽ khan hàng nên người buôn vẫn mua cho bằng được. "Ở mấy chợ sáng nay người ta mua sạch cá rồi, không có bán đâu. Mình mua về vừa bỏ sỉ cho mối, vừa bán lẻ lại. Kinh nghiệm trước với sau bão khi nào cá biển cũng bán chạy cả", chị Thu Thúy (phường Sơn Trà) cho hay. Nhiều vựa cá cho hay đây có thể là phiên chợ cuối, đợi tới khoảng một tuần nữa mới có cá bán lại, chủ yếu là cá nhỏ của tàu gần bờ. Còn tàu to, đánh cá to thì phải mất 10 -15 ngày. Ghi nhận trong ngày 25/8, tại cảng cá Thọ Quang chỉ còn một vài tàu bán cá. Ông Nguyễn Đại (quê Gia Lai) cho hay tàu ông đã vào bờ cách đây 2 hôm nhưng thời điểm đó các tàu đua nhau bán hết hàng để về nghỉ bão nên không được giá. Tàu ông chờ đến sáng nay mới gọi đầu nậu đến thu mua. Các loại cá tôm nhỏ xíu vẫn hút người mua. Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10h ngày 25/8, vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 120km về phía đông đông nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 130km về phía đông đông bắc. Rất nhiều vựa thu mua cá trong chợ đã đóng cửa nghỉ bão. Không chỉ có các mối sỉ, người dân cũng đội mưa ra cảng cá Thọ Quang mua cá về ăn trong những ngày mưa bão. Bà Phạm Thị Oanh (phường Hải Châu) cho hay sáng nay bà đi đến hai chợ từ rất sớm nhưng không mua được cá vì khách quá đông, không chen nổi. "Tôi về rủ mấy người trong xóm qua tận cảng mua luôn hơn 1 triệu đồng tiền cá, để dành ăn vì kiểu gì sau bão cũng phải đợi lâu mới có cá tươi", bà nói. Mưa gió tầm tã, chợ cá trong cảng cá Thọ Quang vẫn sôi động với những mẻ cá cuối cùng trước bão số 5 Hiện tất các tàu thuyền đã vào bờ tránh bão.