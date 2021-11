Chờ cả buổi, người phụ nữ ở Quảng Nam nhận 3.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão

41 phút trước Xã hội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 1/12 nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến 11-14 độ C, vùng núi từ 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.