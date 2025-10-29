Cho bạn thân vay tiền, cuộc sống vợ chồng đảo lộn

Chẳng bao giờ Vân nghĩ rằng mâu thuẫn của vợ chồng cô lại bắt đầu từ một việc tưởng chừng nhỏ: Giúp đỡ bạn lúc khó khăn.

Ngày đó Vân cứ nghĩ mối thân tình ấy quý trọng hơn cả tiền vàng, cô tin tưởng cho Hằng mượn, thậm chí còn nói: “Bạn bè mà, cứ cầm đi, đừng ngại”.

Hằng vừa là bạn cấp III, vừa là đồng nghiệp của Vân. Tình cảm của cả 2 tính ra cũng đã hơn chục năm. Họ hàng, người thân của Vân ai cũng biết Hằng. Sau này khi Vân chuyển việc, về lo phụ giúp việc kinh doanh cho chồng thì đôi bạn ít có dịp gặp gỡ hơn.

Rồi bẵng đi, tự nhiên có ngày Hằng nhắn tin hẹn gặp Vân. Cuộc gặp ấy không hề vui vẻ nói cười, mà chất chứa mọi giãi bày đau khổ của Hằng. Nào là cô ấy mới nghỉ việc, con ốm, vợ chồng vì chuyện tiền nong mà cãi nhau tối ngày, chỉ muốn ly hôn.

Vân vốn biết Hằng là mẫu phụ nữ giỏi giang và bản lĩnh nên cô rất bất ngờ khi biết bạn lao đao, khốn khó. Tin tưởng bạn, Vân đồng ý ngay khi Hằng nói cần một khoản tiền lớn khoảng hơn 300 triệu đồng, tháng sau sẽ thu xếp trả.

Cái sai của Vân là không nói trước với chồng. Hằng là chỗ thân tình, vả lại mượn trong thời gian ngắn nên cô cũng nghĩ đơn giản rằng giúp một lần đâu có sao, tháng sau bạn trả là xong.

Nhưng rồi 1 tháng thành 2 tháng, 2 tháng thành đằng đẵng nửa năm. Khi Vân sốt ruột nhắn, Hằng rất khéo léo, nhanh chóng đáp lại: “Vân thông cảm, mình đang xoay, dạo này kẹt quá, con lại mới nhập học, tiền sữa mình cũng cắt luôn của bé rồi”.

Rồi Hằng nói cảm thấy có lỗi với bạn, thấy mình tệ vì đã thất hứa. Nghe thế, Vân lại mủi lòng, không nỡ hối thúc, dù cô rất lo lắng và sợ nhỡ ra chồng hỏi.

Từ chuyện muốn giúp bạn vượt qua khó khăn, có ai mà ngờ lại thành ra tan vỡ - Ảnh minh họa: Freepik



Đến khi quá một năm, những câu nói của Hằng khiến Vân không còn tin nổi. Khi thì Hằng nói “Cho mình ít thời gian nữa”, khi thì hẹn 10 ngày, rồi thậm chí còn vờ rằng cô ấy đã chuyển tiền nhưng app ngân hàng bị lỗi…

Quá thất vọng, Vân hỏi thẳng một cách gay gắt hơn thì Hằng thừa nhận đang quá khó khăn, khất đến khi nào sắp xếp được sẽ trả lại hoặc chia nhỏ ra trả từ từ. Vân chết lặng, không biết phải giải quyết sao khi mà chồng cô mới báo cô đưa một khoản để lo nhập hàng hóa cho đối tác.

Vân như ngồi trên đống lửa, cuối cùng biết không thể giấu, cô nói thật với chồng. Anh ngạc nhiên và khó chịu, chỉ nói đúng một câu: “Em đã không giỏi nhìn người, lại còn ngớ ngẩn chuyện tiền bạc, anh thật không thể hiểu nổi!”.

Câu nói ấy khiến Vân nghẹn ngào, cô vừa giận bạn vừa không biết giải thích sao với chồng. Vân đâu có ngờ, từ chuyện muốn giúp bạn vượt qua khó khăn lại thành ra như thế này. Khoản tiền đó chồng cô giao cho cô giữ, tin tưởng vợ là “tay hòm chìa khóa”, giờ chỉ vì thương người mà kéo theo bao phiền phức.

Vân cuối cùng cũng cay đắng nhận ra cô không chỉ mất tiền - mà còn mất niềm tin với người bạn thân thuở còn thanh xuân. Giờ mỗi ngày, Vân đều căng thẳng, thấy chồng đi xoay xở tiền ở khắp nơi, cô lại càng thấy có lỗi. Hằng thì vẫn im lặng, hết lý do này đến lý do khác.

Đến giờ đã 2 năm nhưng Hằng vẫn chưa dứt khoát hẹn một ngày trả rõ ràng, lâu lâu hối thúc lắm thì cô ấy mới chuyển một ít gọi là cho có. Phía gia đình mình, Vân không còn được chồng tin tưởng, 2 người cũng ít nói chuyện hơn. Trước kia dòng tiền, sổ sách anh đều giao cho vợ quản lý, giờ anh thuê thêm một kế toán về công ty, xử lý mọi thứ và báo cáo cho anh đầy đủ.

Vân vừa tủi thân vừa hối hận, cuộc sống vợ chồng đảo lộn hết cả. Số vàng cưới để dành, cô cũng phải dứt ra bán đi, để bù vào khoản tiền nhập hàng đáng lẽ được chi thỏa đáng. Vân đã học được bài học quá đắt, cả về tiền, về tình bạn và về sự minh bạch, rõ ràng trong tài chính hôn nhân.

T. Quyên