Chip não đọc ý nghĩ chính xác tới 74%: Phước lành hay ác mộng?

Trong thử nghiệm ban đầu, nhóm nghiên cứu tại Đại học Stanford đã dùng giao diện não - máy tính (BCI) để giải mã những câu người tham gia chỉ nghĩ đến nhưng không phát ra. Kết quả, thiết bị đạt độ chính xác 74%.

Một loại chip cấy ghép não thử nghiệm cho thấy khả năng đọc ý nghĩ con người, biến những câu chữ trong đầu thành văn bản.

BCI hoạt động bằng cách kết nối hệ thần kinh với thiết bị giải mã tín hiệu não, cho phép điều khiển máy tính hoặc tay giả chỉ bằng suy nghĩ. Công nghệ này mở ra cơ hội lấy lại sự độc lập cho người khuyết tật.

Một trong những BCI nổi tiếng nhất là Neuralink của Elon Musk, hiện trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng nhằm kiểm tra độ an toàn ở bệnh nhân bị hạn chế vận động.

Kết quả nghiên cứu mới, đăng trên tạp chí Cell, được xem là cột mốc quan trọng. “Đây là lần đầu tiên chúng tôi hiểu được hoạt động não trông như thế nào khi bạn chỉ nghĩ đến việc nói”, nhà nghiên cứu Erin Kunz từ Stanford cho biết.