Chỉnh trang vùng kín, thiệt hơn thế nào?

Tôi có ý định tân trang lại vùng kín của mình để giữ vững hạnh phúc cũng như giữ chân chồng, nhưng còn nhiều lấn cấn…

(câu hỏi chung của nhiều độc giả)

Về lý, dáng vẻ của cơ quan sinh dục không đóng góp nhiều vào thành bại của việc mà chúng cáng đáng trên giường. Thế nhưng, không ít trường hợp chính vẻ ngoài không thuận mắt lẫn không thuận lòng, lại là 'cái chết được báo trước' cho thứ mà chúng phục vụ: tình dục.

Chi tiết, phần đa phụ nữ không ưng tông màu quá sậm của vùng kín. Một đích nhắm khác là nhân dạng kém thanh tao và thường sạm màu, của hai mép môi nhỏ, môi lớn, đồi vệ nữ…

Như đã nói, vẻ ngoài của 'phương tiện' vốn rất dễ gây tổn thương bởi yếu tố tâm lý. Đặc biệt khi cú 'thôi sơn' này lại nhằm vào thị giác. Một số thao tác trong 'gói dạo đầu' đòi hỏi 2 đơn vị tương tác phải tiếp cận gần, chẳng hạn thế buộc chàng cận cảnh vào vị đích của nàng. Vì vậy, không lạ có không ít quý bà quý cô bỏ công sức, tiền bạc nhờ tới xảo thuật dao kéo sửa lại ý trời.

Với khả năng ngành phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay, việc này dễ như lấy đồ trong túi, tuy kết quả không phải lúc nào cũng toàn hảo. Nói thêm cho sáng ý, không chỉ các bà các cô phú quý sinh lễ nghĩa, mà ngày càng nhiều đấng mày râu rất chịu khó quan tâm đến 'nhan sắc vùng kín'.

Nhìn chung, gác qua sự cần thiết hay giá phải trả, thì người ta khuyên chị em có nhu cầu kiểu này nên suy tính thiệt hơn với chính quyền lợi thiết thân của mình, đừng bỏ ngoài tai tất thảy chỉ vì cái đẹp dành chuyện trên giường.

Đơn cử, với một 'bàn ra' rất đáng quan tâm đó là việc xén gọn 2 mép môi nhỏ khá đơn giản, chỉ là một cuộc tiểu phẫu. Nhưng vấn đề là 2 'mép thịt thừa' này lại là một kho vàng lộ thiên bởi là nơi dung chứa nhiều đầu dây thần kinh cảm giác trong bài toán khoái cảm. Tất đấc tấc vàng ở đây được tính đến tận đơn vị milimet vuông, cho nên rõ là hao chút nào thiệt chút ấy.

Một số biện pháp tân trang hoặc nâng cấp vùng kín phải chấp nhận sự hiện diện của vật thể lạ như botox, silicon… giúp người thụ hưởng trông có da có thịt hơn, nhưng đáng ngại ở chỗ lắm khi những 'quý nhơn' này lại vô tình cản trở, ngáng chân công việc của chính 'gia chủ'. Đơn cử, vùng âm hộ có can thiệp nhân tạo tuy hồng hào hẳn lên, nhưng độ đàn hồi - một tham số có số tạo khoái cảm xác thịt, lại mai một ít nhiều.

Những trình bày trên có lẽ tạm đủ để chị em có một phác thảo về thiệt hơn, việc còn lại - tức quyền quyết định, nằm ở các cô các bà, không ai làm thay được. Thực tế cho thấy dù ai nói ngược nói xuôi, kể cả đức ông chồng, thường chị em vẫn thường làm theo ý mình.

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn