Chính thức triển khai cấp giấy khai sinh trực tuyến cho người Việt Nam tại nước ngoài

Bên cạnh đó, có một số nội dung khác cũng được triển khai thực hiện như: Giao Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Vận hành, khai thác hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia; tham mưu cho Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành triển khai các CSDL quốc gia, chuyên ngành; đẩy mạnh phát triển ứng dụng VNeID trở thành ứng dụng giao tiếp chủ yếu trên thiết bị di động giữa người dân với các cơ quan hành chính nhà nước để phát triển công dân số, xã hội số, quản lý trật tự xã hội và phát triển KTXH; nhiệm vụ thường xuyên;…

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổ phần tổ chức triển khai Chương trình tín dụng 500 nghìn tỷ đồng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược và công nghệ số.

Các ngân hàng triển khai giải pháp để người dân tạo lập tài khoản an sinh xã hội, phấn đấu 100% người dân Việt Nam có một tài khoản an sinh xã hội; thực hiện rà soát tài khoản ngân hàng của người dân trên VNeID để làm sạch phục vụ chi trả an sinh xã hội, đảm bảo tính minh bạch, tránh lừa đảo, hoàn thành tháng 11-2025.

Việc triển khai đồng bộ các nội dung trên thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hướng tới xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số lấy người dân làm trung tâm. Đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng được hưởng lợi trực tiếp từ những tiện ích hành chính hiện đại này.