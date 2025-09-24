Chính thức miễn chấp hành án cho người chồng giao cấu với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi

Chiều 24-9, nguồn tin của PLO xác nhận TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định miễn chấp hành án cho người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, ngụ phường Ninh Hòa), bị án trong vụ chồng giao cấu với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi.

Vợ chồng anh Kiệt vui mừng lúc được đề nghị miễn chấp hành án. Ảnh: H.H

"Chiều nay, TAND tỉnh Khánh Hòa đã họp xét, thống nhất quyết định miễn chấp hành án cho Trần Huỳnh Kiệt. Các thủ tục liên quan đang được hoàn thiện theo quy định", theo nguồn tin của PLO.

Trước đó, Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Chánh án TAND tỉnh này xem xét, giải quyết cho Trần Huỳnh Kiệt được miễn chấp hành án phạt 3 năm tù về tội giao cấu với người vừa đủ 13 đến dưới 16 tuổi.