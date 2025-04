CHÍNH THỨC: Dời lịch thi đấu vòng 17 V-League 2024/2025 vì quốc tang

Như VOV.VN đã đưa tin, do Nhà nước quyết định để tang đồng chí Khamtay Siphandone theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 4 đến 5/4/2025. Do vậy, tất cả các trận đấu ở các giải thuộc hệ thống thi đấu của VPF trong 5/4 sẽ được điều chỉnh.

Mới đây, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã ra thông báo, điều chỉnh lịch thi đấu các trận đấu tại vòng 17 V-League và vòng 13 Giải hạng Nhất Quốc gia 2024/2025.

VPF thông báo điều chỉnh lịch thi đấu vòng 17 V-League 2024/2025.

Theo đó, các trận đấu tại vòng 17 V-League 2024/2025 diễn ra vào ngày 5/4/2025 sẽ được điều chỉnh sang ngày 6/4/2025, cụ thể như sau: HAGL vs Bình Dương (17h00), CLB TP.HCM vs SLNA (19h15), Thể Công Viettel vs Quảng Nam (19h15).

Tại Giải hạng Nhất Quốc gia 2024/2025 gồm có các trận đấu: CLB Ninh Bình vs Vũng Tàu (18h00), CLB Đồng Nai vs Khánh Hòa (16h00) và CLB Bình Phước vs CLB Trẻ TP.HCM (18h00).

BTC Giải đề nghị BTC trận đấu, các CLB, thành viên, bộ phận liên quan phối hợp triển khai công việc, đảm bảo cho các trận đấu tiến hành theo lịch thi đấu điều chỉnh.