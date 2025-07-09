Chỉnh sửa, phục chế, ghép ảnh: Nano Banana khiến bạn dẹp Photoshop sang một bên

Nano Banana lần đầu tiên xuất hiện trong phần "Battle" của website LMArena, nơi nó được xem là một "mô hình bí ẩn" với kết quả vượt trội. Sau đó, Google xác nhận đây chính là tên gọi khác của Gemini 2.5 Flash Image, mô hình tạo và chỉnh sửa hình ảnh AI mới nhất của hãng.

Dù hiện có rất nhiều công cụ AI tạo ảnh, điểm nổi bật thực sự của Nano Banana là khả năng chỉnh sửa hình ảnh chỉ từ các câu lệnh văn bản (text prompts). Chỉ việc gõ một câu mô tả những gì bạn muốn thay đổi, công cụ sẽ đảm nhận phần còn lại.

Nano Banana đang tạo ra những thay đổi lớn trong lĩnh vực sáng tạo, giúp người dùng biến ý tưởng thành hiện thực một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Không phải ngẫu nhiên mà người dùng LMArena đã bình chọn Gemini 2.5 Flash Image là mô hình AI hàng đầu trong các bảng xếp hạng Text to Image (tạo ảnh từ văn bản), Image Edit (chỉnh sửa ảnh).

Công cụ này được Google tích hợp thẳng vào ứng dụng Gemini. Để sử dụng, chỉ cần mở ứng dụng Gemini trên di động hoặc gemini.google.com, đăng nhập bằng tài khoản Google. Sau đó, trong khung soạn thảo, nhập câu lệnh hoặc tải ảnh lên rồi nhập câu lệnh.

Dưới đây là một số ứng dụng với Nano Banana để bạn dùng thử:

Thay đổi phong cách ảnh có sẵn

Câu lệnh: Transform image into lineart manga/anime/ style