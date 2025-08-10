Chính quyền Syria tuyên bố ngừng bắn toàn diện với lực lượng người Kurd

Minh Ngô/VOV-Cairo| 08/10/2025 08:16

Chính quyền Syria và lực lượng người Kurd, đứng đầu là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), đã đạt được lệnh ngừng bắn vào hôm qua (7/10), sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ahmed Al-Sharaa và lãnh đạo SDF Mazloum Abdi.

Bộ trưởng Quốc phòng Syria Murhaf Abu Qasra hôm qua tuyên bố, chính quyền nước này đã nhất trí với SDF về một lệnh ngừng bắn toàn diện trên tất cả các mặt trận và về các điểm triển khai quân sự ở phía Bắc và Đông Bắc Syria.

Trước đó, Tổng thống Syria Ahmed Al-Sharaa đã có cuộc gặp với lãnh đạo SDF Mazloum Abdi, với sự tham dự của các quan chức Mỹ, bao gồm Đặc phái viên Thomas Barrack và người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper.

Niềm vui của người dân sau khi Khu tự trị người Kurd đạt thỏa thuận sáp nhập vào chính quyền Syria, tại Qamishli, Syria, ngày 10/3/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo Đặc phái viên Mỹ Thomas Barrack, ngoài việc thảo luận về lệnh ngừng bắn toàn diện, cuộc gặp cũng thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận sáp nhập các thể chế dân sự và quân sự của người Kurd vào chính quyền trung ương đạt được vào tháng 3/2025.

Chính quyền Syria, những người lên nắm quyền vào năm ngoái, sau khi lật đổ cựu Tổng thống Bashar Al-Assad, đã bác bỏ yêu cầu của người Kurd về một chính phủ phi tập trung và trao cho người Kurd quyền tự chủ lớn hơn.

Vấn đề này đã làm gia tăng căng thẳng với lực lượng người Kurd, vốn kiểm soát các vùng rộng lớn ở phía Bắc và Đông Bắc Syria. Đã xảy ra các cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ Syria và SDF, mới nhất là cuộc đụng độ diễn ra vào hôm qua, tại Thành phố Aleppo ở phía Bắc Syria.

