"Chính quyền đề nghị đi cùng hỗ trợ nhưng đoàn ca sĩ Thủy Tiên từ chối"

Không đề nghị địa phương hỗ trợ

Trong đợt mưa lũ tháng 10/2020, đoàn ca sĩ Thủy Tiên có về hỗ trợ cho người dân tại thôn Võ Xá, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị). Tuy nhiên, chính quyền địa phương không được báo trước về thời gian và địa điểm đoàn đến trao. Khi đến trao quà cho bà con, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên cũng không thông qua các cơ quan của huyện Gio Linh và xã Trung Sơn, mà tự thuê thuyền máy đi trực tiếp hỗ trợ người dân.

Ca sĩ Thủy Tiên trao quà hỗ trợ người dân tại Quảng Trị (Ảnh: N.V).

Theo ông Vũ Đức Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) xã Trung Sơn (huyện Gio Linh), ngày 18/10/2020, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên có về hỗ trợ cho người dân vùng lũ ở thôn Võ Xá, xã Trung Sơn, nhưng đoàn không thông báo trước cho địa phương, cũng không kết hợp với Ủy ban MTTQVN xã Trung Sơn nên chính quyền cũng không nắm được đoàn ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ cho bao nhiêu hộ dân, cũng như số tiền đã hỗ trợ cho bà con địa phương.

"Khi nghe tin đoàn ca sĩ Thủy Tiên đến địa phương trao quà, tôi và một số cán bộ dù đang bận việc cứu trợ bà con nhưng cũng có mặt và đề nghị lên thuyền hướng dẫn và hỗ trợ, nhằm mục đích đưa đoàn đến với bà con cần giúp đỡ, nhưng đoàn của ca sĩ Thủy Tiên từ chối, không cho lên thuyền. Đoàn của ca sĩ Thủy Tiên thuê thuyền máy đi hỗ trợ người dân. Đoàn không cho chúng tôi quay phim, chụp ảnh, do đó cán bộ địa phương chỉ đi vòng ngoài", ông Quang cho biết.