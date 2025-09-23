Chính quyền cảnh báo dự án 'ảo' tạo sốt đất ở vùng quê

Nghi vấn lừa dối khách hàng?

Vừa qua, một “dự án đất nền ven sông” tại xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) được mở bán rầm rộ với lượng lớn người đến, thậm chí còn thuê xe khách đưa khách tham quan, đồng thời dựng bàn ghế để tổ chức xem và giao dịch đất. Sự kiện này đã gây xôn xao dư luận, nhất là trong bối cảnh Hà Tĩnh vừa có chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản.

Theo thư mời, dự án mang tên “Đất nền ven sông” được mở bán vào 9h30’ ngày 20/9, đơn vị tổ chức làCông ty TNHH MTV Đông Quân LAND. Trước đó thông tin về khu đất nền này cũng được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với những thông tin như: “Dự án đất nền ven sông, nằm ở vị trí đắc địa, có thể xây nhà ở, kinh doanh, gần khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh”. Cùng với những thư mời, quảng cáo, đơn vị phân đất nền còn đưa ra những bản chi tiết về các khu đất được phân lô bài bản, đường trải thảm, hệ thống cây xanh ven sông.

Khi dự án đất nền ven sông tại xã Toàn Lưu được mở bán rầm rộ, rất đông người đến xem, song địa phương khẳng định ở xã không có dự án đất nền nào.

Tuy nhiên, qua ghi nhận của phóng viên, khu đất này nằm ở cuối thôn Trung Tâm, cạnh nhà máy gạch, giáp sông Khe Giao, xung quanh cây cối rậm rạp, dân cư thưa thớt. Đặc biệt hạ tầng sơ sài, điện bằng năng lượng mặt trời, chưa có hệ thống nước. Do hạ tầng làm sơ sài nên phần diện tích bờ kè giáp sông đã bị hư hỏng, đứt gãy kết cấu dù mới hoàn thiện.