Chính phủ yêu cầu xây đề án thi tốt nghiệp THPT, thi đại học trên máy tính

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và địa phương xây dựng Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp, thi đánh giá diện rộng trên máy tính.

Cùng với đó, phát triển hệ thống thông tin giáo dục và nhân lực quốc gia, kết nối liên thông với hệ thống thông tin thị trường lao động, việc làm và tích hợp thông tin khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của các cơ sở giáo dục; xây dựng Đề án khuyến khích, huy động các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tham gia bồi dưỡng, đào tạo giáo viên, người học về năng lực số, trí tuệ nhân tạo. Những việc này hoàn thành trong năm 2026.

Chính phủ cũng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định quy định về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo; xây dựng cơ sở dữ liệu học bạ số, văn bằng số cho người học trên phạm vi toàn quốc theo mã định danh cá nhân. Thời gian hoàn thành trong năm 2025.