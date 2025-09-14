Chính phủ yêu cầu quy định thu nhập từ giao dịch vàng phải chịu thuế để chống đầu cơ

Tại phiên họp thứ nhất diễn ra ngày 4-9, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 9 dự án luật quan trọng thuộc các lĩnh vực then chốt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại.

Trong đó, với dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng dự án Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện hệ thống chính sách thuế nói chung và chính sách thuế thu nhập cá nhân nói riêng; kịp thời xây dựng dự án Luật trên cơ sở bám sát nội dung các chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 191/NQ-CP ngày 26-6-2025.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng, hoàn thiện dự án Luật bảo đảm các yêu cầu.