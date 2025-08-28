Chính phủ và hành trình 80 năm vì nước, vì dân﻿

Ủy viên Bộ Chí ﻿ n ﻿ h trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có bài viết với tiêu đề “Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng - 80 năm hành trình vì nước, vì dân".

Pháp luật TP.HCM trân trọng đăng tải toàn văn bài viết này của Thủ tướng.

Trải qua 80 năm lịch sử hào hùng của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Chính phủ qua các thời kỳ luôn kề vai, sát cánh cùng cả hệ thống chính trị và đồng bào, chiến sỹ cả nước nỗ lực vượt qua mọi gian nan, khó khăn, thử thách, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại, đạt được những thành tựu vĩ đại, thực hiện thành công sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân và đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: VGP

Nhìn lại lịch sử 80 năm của Chính phủ qua các giai đoạn đầy cam go, thử thách nhưng cũng rất vẻ vang, vinh dự, tự hào của Cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư qua các thời kỳ, từ Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945 đến Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ngày nay, chúng ta đều đoàn kết, thống nhất, "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", luôn nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, tất cả vì mục tiêu "Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội" và cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, góp phần tạo nên những bước ngoặt có tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" và những thắng lợi vĩ đại, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của dân tộc ta, đất nước ta.

Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 28-8-1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ mới và công bố danh sách Nội các thống nhất quốc gia gồm 15 thành viên do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Ngày 02-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, xoá bỏ hơn 1.000 năm chế độ phong kiến, đập tan ách thống trị gần 100 năm của thực dân, phát xít, mở ra kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập, tự do cho Nhân dân, cho đất nước.

Trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng còn non trẻ, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Chính phủ lâm thời vừa tập trung tổ chức, xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, vừa chống “thù trong, giặc ngoài”, vừa xây dựng và củng cố tiềm lực đất nước; triển khai rộng khắp các Phong trào “Diệt giặc đói” với “Hũ gạo cứu đói”, Phong trào “Diệt giặc dốt” với “Bình dân học vụ”, Phong trào “Tuần lễ vàng”…; tổ chức Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 06-01-1946.

Ngày 02-3-1946, Quốc hội khoá I tại kỳ họp thứ nhất đã thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến gồm 14 thành viên và ngày 09-11-1946, tại kỳ họp thứ 2 đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm ảnh về truyền thống 80 năm Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: VGP

Trước âm mưu cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, đêm ngày 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, thể hiện sự sẵn sàng hy sinh và quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước tiến hành “Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến”, vừa tập trung ổn định đời sống nhân dân, vừa phát triển lực lượng vũ trang ngày càng lớn mạnh, giành được những chiến thắng quan trọng tại Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947, Chiến dịch Biên giới - Thu đông 1950, Chiến cuộc Đông - Xuân 1953 - 1954…, tiến tới Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ngày 07-5-1954, buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại Hội nghị Giơ-ne-vơ với Chính phủ ta do đồng chí Phạm Văn Đồng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn về chấm dứt chiến tranh, khôi phục hoà bình ở Đông Dương.

Nhằm phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, thực dân Pháp và sau đó là đế quốc Mỹ dã tâm chia cắt nước ta, dựng lên Chính phủ tay sai bù nhìn ở miền Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo huy động sức mạnh toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước ở miền Nam. Miền Bắc đã trở thành “hậu phương lớn”, chi viện cho miền Nam ruột thịt là“tiền tuyến lớn”; tổ chức rộng khắp nhiều phong trào thi đua như “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Gió Đại phong”, “Trống Bắc Lý”, “Sóng Duyên hải”, “Cờ Ba Nhất”…

Nhờ phát huy cao độ sức mạnh của “ba mũi giáp công” chính trị, quân sự và ngoại giao, chúng ta đã làm nên những chiến công lừng lẫy như Tết Mậu Thân 1968, Chiến thắng “Điện Biên phủ trên không 1972”, và đặc biệt là Đại thắng mùa Xuân 1975 với đỉnh cao là ngày toàn thắng 30-4-1975 của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước sau hơn 20 năm chia cắt, Bắc - Nam sum họp một nhà. Trong đó, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đã đàm phán, ký kết Hiệp định Paris năm 1973, hướng tới chấm dứt chiến tranh, mang lại hoà bình ở Việt Nam và Đông Dương.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Hội đồng Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt sau phiên họp đầu tiên, sáng 3-9-1945. Ảnh: TƯ LIỆU

Sau khi đất nước được thống nhất, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI (1976) đã quyết định tên nước là CHXHCN Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ (từ tháng 7-1981 đến tháng 9-1992 là Hội đồng Bộ trưởng) tập trung chỉ đạo bắt tay vào xây dựng và phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp Nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.