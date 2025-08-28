Chính phủ Séc yêu cầu cựu Thủ tướng Babiš trả lại hơn 200 triệu Euro tiền trợ cấp

Bộ trưởng Nông nghiệp Séc, Marek Výborný, cho biết, tập đoàn Agrofert phải hoàn trả 5,1 tỷ Korun (tương đương khoảng 208 triệu Euro) - trong đó có 4,2 tỷ Korun là khoản thanh toán trực tiếp của EU, số tiền còn lại là tiền trợ cấp quốc gia.

Quyết định này được đưa ra sau một loạt các vụ kiện tụng mà tập đoàn Agrofert phải chịu do liên quan đến các khoản trợ cấp mà tập đoàn này đã được nhận kể khi ông Babiš còn là Thủ tướng trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021. Mặc dù đã chuyển Agrofert thành hai quỹ tín thác, tuy nhiên tòa án vẫn phán quyết rằng ông Babiš vẫn tiếp tục kiểm soát doanh nghiệp, nghĩa là công ty không đủ điều kiện nhận trợ cấp.

Cựu Thủ tướng Andrej Babiš. (Ảnh minh họa: Politico)

Đáp trả trước hành động này, cựu Thủ tướng Babiš cáo buộc các tuyên bố của chính phủ do lo ngại sẽ phải đối mặt với thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng 10/2025.

Cựu Thủ tướng Babiš cho biết, Đảng ANO, là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử, với các cuộc khảo sát mới đây cho thấy sự ủng hộ đạt 33%.

Theo một số nguồn tin, đối thủ chính của Đảng ANO là liên minh SPOLU hiện chỉ giành được khoảng 20% trong các cuộc khảo sát. Việc sụt giảm tỷ lệ ủng hộ đối với Đảng cầm quyền cho rằng bị ảnh hưởng bởi các quyết định chưa đáp ứng được mong đợi người dân như vấn đề cải cách lương hưu, nảy sinh các cuộc xung đột nội bộ cũng như các yếu tố khác như lạm phát và chi phí năng lượng tăng cao.