Chính phủ quyết định giảm 30% lệ phí đăng ký xe, người mừng, người tiếc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 1891/QĐ-TTg ngày 3/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an năm 2025.

Với những người ở Hà Nội hay TP.HCM (khu vực I), lệ phí đăng ký xe lần đầu đang được áp dụng với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) là 20 triệu đồng. Giờ đây, theo quy định mới, khi thực hiện thủ tục đăng ký xe trực tuyến, người dùng sẽ tiết kiệm được 30%, chỉ cần chi 14 triệu đồng (tiết kiệm được 6 triệu đồng).

Các chủ xe mô tô cũng sẽ hưởng lợi từ quyết định giảm 30% lệ phí đăng ký xe. Ví dụ như tại TP.HCM, lệ phí đăng ký xe phân khối lớn (trị giá trên 40 triệu đồng) đang là 4 triệu đồng; mức phí này sẽ giảm còn 2,8 triệu đồng khi thực hiện thủ tục thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Anh Nguyễn Văn Toàn ở thành phố Hà Nội tỏ ra vui mừng trước thông tin này: “Mức phí tiết kiệm được khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến như vậy so với giá trị hàng trăm triệu đồng hoặc hàng tỷ đồng của một chiếc ô tô không phải là quá lớn.

Người tiêu dùng có thể bỏ ra số tiền đó mua ô tô thì việc chi 14 triệu hay 20 triệu đồng để đăng ký xe cũng không phải là việc để phải so đo tính toán, nhưng chính sách này của chính phủ đã giúp cho người dân chúng tôi cảm thấy vui hơn. Tôi định mua xe cách đây hai tháng, nhưng cứ lưỡng lự mãi, giờ đây mua thì coi như tiết kiệm được 6 triệu đồng, thấy rất vui”.

Tuy nhiên trái với anh Toàn, anh Trần Đình Cường ở Long Biên, thành phố Hà Nội lại cảm thấy có phần tiếc nuối: “Chính sách này theo tôi nên áp dụng từ lâu, vì người mua xe đã phải chịu khá nhiều chi phí, nào là thuế VAT, thuế trước bạ, phí đăng kiểm, và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, sau đó thì bảo trì đường bộ, phí bảo hiểm vật chất xe lại còn phải chịu thêm phí cấp biển số.

Trong khi đó tôi ước tính để làm hai chiếc biển như vậy lắp vào ô tô thì kinh phí không thể đến 10 triệu đồng. Nhà tôi vừa mua xong xe và đăng ký biển thì nhà nước ban hành chính sách, nếu sớm hơn chút thì tôi cũng tiết kiệm được 6 triệu đồng, cũng hơi tiếc một chút".

Người vui, người tiếc, tuy nhiên người dân đều tỏ ra vui mừng khi Chính phủ ban hành chính sách này.

Theo đó áp dụng phương thức đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với việc: Đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu; đổi và cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp;... được bổ sung quy định kết quả đăng ký xe được tích hợp trên VNelD của cá nhân và giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố khi thực hiện thủ tục đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp.

Nhiều người thấy vui mừng với quyết định mới.

Đối với thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử, giảm thời gian giải quyết từ 46 ngày xuống còn 31 ngày; Thủ tục thay đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử giảm thời gian giải quyết từ 40 ngày xuống còn 27 ngày; Thủ tục cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử giảm thời gian giải quyết từ 3 ngày xuống còn 2 ngày.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày làm việc xuống còn 4,5 ngày làm việc (giảm 2,5 ngày làm việc). Giảm thời gian giải quyết thủ tục đổi giấy phép lái xe từ 5 ngày làm việc xuống còn 3,5 ngày làm việc (giảm 1,5 ngày làm việc); giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp lại giấy phép lái xe từ 5 ngày làm việc xuống còn 3,5 ngày làm việc (giảm 1,5 ngày làm việc).

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định bãi bỏ thủ tục Cấp lại giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2, loại 3 đối với trường hợp giấy phép bị hỏng, mất, thay đổi tên của Trung tâm sát hạch vì khi giấy phép sát hạch bản giấy bị hỏng, mất thì sử dụng bản điện tử; trường hợp thay đổi tên Trung tâm sát hạch thì điều chỉnh trên môi trường điện tử.