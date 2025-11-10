Chính phủ nâng mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội

Ngày 11-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản với chủ đề phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành. Ảnh: NHẪN NAM

Đạt 60% so với chỉ tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội

Thông tin tại cuộc họp, từ đầu năm đến nay Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ba nghị quyết, nhiều công điện, 12 văn bản chỉ đạo điều hành liên quan lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, giao 41 nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh bền vững.

Mới nhất, ngày 10-10, Chính phủ đã ban hành Nghị định 261 sửa đổi, bổ sung các nghị định về nhà ở xã hội, trong đó nâng mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 30 triệu đồng/tháng đối với trường hợp cá nhân độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên và 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng.