Chính phủ Mỹ nhiều khả năng sẽ mở cửa trở lại trong tuần này

Trần Phương/VOV-Washington| 21/10/2025 07:33

Sau 20 ngày tạm ngừng hoạt động do bế tắc ngân sách, chính phủ liên bang Mỹ được dự báo sẽ sớm hoạt động trở lại trong những ngày tới. Nhận định trên được cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết ngày 20/10.

Ông Hassett, hiện là Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia cho biết Nhà Trắng tin rằng, cuộc khủng hoảng ngân sách có thể sẽ được giải quyết trong vài ngày tới.

Theo ông, một số thượng nghị sĩ Dân chủ đã bày tỏ quan điểm rằng việc mở lại chính phủ trước khi các cuộc biểu tình "No Kings” kết thúc có thể gây bất lợi về mặt hình ảnh. Tuy nhiên, sau khi các cuộc xuống đường quy mô lớn này khép lại vào cuối tuần qua, bầu không khí chính trị được cho là đã hạ nhiệt, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình thương lượng.

chinh phu my nhieu kha nang se mo cua tro lai trong tuan nay hinh anh 1
Bảng thông báo đóng cửa tại Phòng trưng bày Nghệ thuật quốc gia ở Washington, D.C., Mỹ ngày 5/10/2025. (Ảnh: TTXVN)

Phong trào “No Kings” thu hút hàng triệu người dân Mỹ ở nhiều bang tham gia, nhằm phản đối điều mà họ cho là xu hướng tập trung quyền lực và tình trạng tham nhũng lan rộng dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Cố vấn Kevin Hassett cũng cho biết, trong trường hợp tiến trình đàm phán vẫn bế tắc, Nhà Trắng sẽ xem xét thêm các biện pháp cắt giảm chi tiêu để tạo sức ép và thúc đẩy các bên đạt được thỏa thuận.

Tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang kéo dài suốt 20 ngày qua đã ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn công chức, làm gián đoạn nhiều dịch vụ công và gây sức ép đáng kể đối với nền kinh tế Mỹ.

