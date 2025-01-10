Chính phủ Mỹ đóng cửa, hơn 700.000 nhân viên liên bang phải nghỉ việc

Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách liên bang Russell Vought tối 30/9 đã gửi bản ghi nhớ yêu cầu các bộ, ngành liên bang triển khai kế hoạch đóng cửa chính phủ “một cách có trật tự”. Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ước tính khoảng 750.000 nhân viên liên bang sẽ buộc phải nghỉ việc tạm thời, với tổng chi phí bồi thường mỗi ngày lên tới 400 triệu USD. Hàng loạt dịch vụ công lập sẽ bị gián đoạn, từ cấp hộ chiếu, kiểm soát không lưu, xử lý hồ sơ an sinh, đến các chương trình hỗ trợ y tế.

Điện Capitol ở Washington DC.Ảnh: Bloomberg

Cuộc khủng hoảng lần này xảy ra trong bối cảnh đội ngũ công chức liên bang đang trải qua đợt nghỉ việc lớn nhất trong gần 80 năm. Hơn 150.000 người đã rời khỏi biên chế theo các gói hỗ trợ "nghỉ việc có đền bù" như một phần trong chương trình tái cơ cấu do chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo việc này đang gây mất mát nghiêm trọng về chuyên môn và nhân lực, đe dọa hiệu quả hoạt động của nhiều cơ quan công quyền.

Chủ tịch Liên đoàn nhân viên liên bang Randy Erwin cho biết: “Nhân viên liên bang là những người đảm bảo các công việc thiết yếu cho người dân Mỹ từ những dịch vụ căn bản nhất đến những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Họ giúp quân đội luôn trong trạng thái sẵn sàng, chăm sóc các cựu chiến binh, bảo vệ tài nguyên công cộng, công viên quốc gia, rừng, không khí sạch, nước sạch, thực phẩm an toàn, an toàn hàng không, an ninh biên giới, cấp phát hộ chiếu và còn rất nhiều dịch vụ thiết yếu khác nữa. Khi chính phủ đóng cửa như thế này, rất nhiều hoạt động quan trọng đó sẽ bị đình trệ. Đó không chỉ là sự gián đoạn, mà còn là sự lãng phí tiền thuế của người dân Mỹ”.

Mấu chốt gây bế tắc là việc Đảng Dân chủ yêu cầu gia hạn các khoản tín dụng thuế theo Đạo luật Chăm sóc sức khoẻ giá cả phải chăng (ACA) vốn giúp hàng triệu người dân giảm chi phí bảo hiểm y tế, trong khi phía Cộng hòa phản đối việc gắn chính sách này vào dự luật tài trợ tạm thời.

Giải thích cho lý do chính phủ liên bang phải đóng cửa, Tổng thống Donald Trump hôm qua nhấn mạnh: “Đảng Dân chủ đang đóng cửa chính phủ, không phải chúng tôi. Chúng tôi không muốn điều đó vì chúng tôi đang có thời kỳ tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Nhưng nếu họ muốn liều lĩnh, chúng tôi có thể tận dụng thời điểm này để thực hiện các biện pháp không thể đảo ngược như cắt giảm nhân sự, cắt giảm các chương trình họ yêu thích. Chúng tôi không muốn làm điều đó, nhưng cũng không thể để gian lận, lãng phí và lạm dụng tiếp diễn”.

Tổ chức Business Roundtable đại diện cho các CEO hàng đầu nước Mỹ cảnh báo việc đóng cửa sẽ gây bất ổn thị trường, làm gián đoạn chuỗi cung ứng dịch vụ và ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu hộ gia đình.

Tình trạng bế tắc chính trị và nguy cơ đóng cửa chính phủ đã gây áp lực lên đồng USD. Trong phiên giao dịch đầu giờ hôm nay, chỉ số DXY đo sức mạnh đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt giảm về mức 97,633, mức thấp nhất trong một tuần, trước khi phục hồi nhẹ lên 97,869. Theo các chuyên gia, lần đóng cửa này có nguy cơ tạo hiệu ứng tiêu cực sâu rộng, không chỉ với nền kinh tế đang phục hồi sau đại dịch, mà cả uy tín tài chính của Mỹ. Các báo cáo kinh tế quan trọng như số liệu việc làm phi nông nghiệp có thể bị trì hoãn vô thời hạn, làm tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang (FED) phải cắt giảm lãi suất.