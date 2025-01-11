Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho Đà Nẵng 100 tỉ khắc phục thiệt hại do mưa lũ

01/11/2025 17:17

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho Đà Nẵng 100 tỉ đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ngày 1-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho TP Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể là hỗ trợ 100 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho TP Đà Nẵng để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt, ổn định đời sống người dân sau mưa lũ như đề nghị của Bộ Tài chính.

đà nẵng
Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho Đà Nẵng 100 tỉ đồng khắc phục thiệt hại mưa lũ. Trong ảnh: Người dân xã Hà Nha, TP Đà Nẵng nhận hàng cứu trợ sau lũ. Ảnh: TẤN VIỆT

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

UBND TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên đảm bảo đúng quy định pháp luật về ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Đảm bảo đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực. Đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ NN&MT và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Như đã thông tin, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương cấp ngay 200 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP để chi hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào bị thiệt hại theo quy định, tùy theo mức độ thiệt hại về người và tài sản.

Đồng thời, sẽ chi sửa chữa kịp thời các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống người dân, như: Giao thông, điện, nước sinh hoạt, y tế, giáo dục, viễn thông…

Theo plo.vn
https://plo.vn/chinh-phu-ho-tro-khan-cap-cho-da-nang-100-ti-khac-phuc-thiet-hai-do-mua-lu-post878924.html
