Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho Đà Nẵng 100 tỉ khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Ngày 1-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho TP Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể là hỗ trợ 100 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho TP Đà Nẵng để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt, ổn định đời sống người dân sau mưa lũ như đề nghị của Bộ Tài chính.