Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam hơn 1 triệu liều vắc xin trong tháng 10

Trong ngày hoạt động đầu tiên tại New York, Mỹ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có một số cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao các nước.



Sáng 21/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng được gặp lại và đã luôn phối hợp chặt chẽ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Moon Jae-In nhất trí cho rằng quan hệ hai nước đã đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng thời gian qua, đặc biệt là về kinh tế, đầu tư, thương mại, ODA. Hàn Quốc trong thời gian qua luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In.

Tổng thống Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, phấn đấu đạt kim ngạch 100 tỷ USD vào năm 2023, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, sinh phẩm, tài chính...



Tổng thống Moon Jae-In đánh giá cao sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Chính phủ Hàn Quốc quyết định sẽ hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Việt Nam hơn 1 triệu liều vắc xin. Hàn Quốc sẽ chuyển cho Việt Nam vào giữa tháng 10 để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.



Nhất trí với các đề xuất của Tổng thống Moon Jae-In, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hai nước cần quyết tâm mạnh mẽ, khắc phục những khó khăn do dịch bệnh gây ra để đưa mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược hiện nay phát triển sâu rộng, toàn diện hơn nữa thời gian tới, nhất là năm 2022 sẽ là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.



Chủ tịch nước cảm ơn Hàn Quốc đã hỗ trợ vắc xin kịp thời cho Việt Nam; đề nghị Hàn Quốc tiếp tục tăng quy mô và số dự án đầu tư song song chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc làm ăn tại Việt Nam, bảo đảm nguồn nhân lực và bảo vệ sức khỏe cho các cá nhân, doanh nghiệp Hàn Quốc.



Chủ tịch nước cũng mong muốn các cơ quan liên quan của hai Chính phủ phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ công dân hai nước có cuộc sống an toàn, ổn định tại mỗi nước trong thời kỳ dịch bệnh hiện nay.



Tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam trong thời gian tới



Tại cuộc gặp với Thủ tướng Ireland Michael Martin, nước Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 9/2021, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong hợp tác song phương thời gian qua. Ngay cả trong bối cảnh dịch Covid-19, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước năm 2020 vẫn đạt 4,2 tỷ USD.



Chủ tịch nước đề nghị nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên sớm nối lại việc trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp khi điều kiện kiểm soát dịch bệnh cho phép, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong Thủ tướng Michael Martin quan tâm, thúc đẩy Quốc hội Ireland sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa Việt Nam vào thị trường Ireland nhiều hơn, giúp cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước; mong Ireland tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam trong thời gian tới, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn mới.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành quả Ireland đạt được trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 và đề nghị Ireland hỗ trợ trong việc tiếp cận với nguồn cung vắc xin, xem xét cung cấp các thiết bị y tế như máy thở, bộ kít xét nghiệm cho Việt Nam để sớm khống chế được dịch bệnh, nối lại hoạt động giao thương.



Đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cảm ơn sự phối hợp của Ireland tại HĐBA trong thời gian qua.



Hỗ trợ Việt Nam sớm tiếp cận nguồn vắc xin



Tại cuộc gặp với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Đan Mạch.



Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam - Đan Mạch phát triển tích cực. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi Covid-19, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước vẫn tăng trưởng đều. Kế hoạch hành động Việt Nam - Đan Mạch 2019 - 2020 đã hoàn thành được hầu hết mục tiêu đề ra và hai bên đang tích cực xây dựng kế hoạch hành động 2021 - 2022.