Chính phủ điều hành nhạy bén, an sinh xã hội được đảm bảo

Nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII, Tổng Bí thư cho biết, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Những khó khăn, thách thức mới xuất hiện, gay gắt, nặng nề hơn so với dự báo, cũng như so với cùng kỳ của một số nhiệm kỳ gần đây.

Dù vậy, với ý chí quyết tâm cao và tinh thần "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.

Về kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, có nhiều rủi ro, kinh tế nước ta vẫn tiếp tục tăng trưởng khá.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã nhận định Việt Nam là một điểm sáng "trong bức tranh xám màu" của kinh tế toàn cầu.

Minh chứng là tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 2,56%, trong khi nhiều nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng âm; tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 8,02% - cao hơn nhiều so với kế hoạch 6-6,5%, và là mức tăng cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới; tăng trưởng GDP trong quý I năm 2023 tuy chỉ đạt 3,2% so với cùng kỳ, nhưng theo dự báo của nhiều tổ chức quốc tế, cả năm Việt Nam vẫn có thể đạt từ 6 đến 6,5%.