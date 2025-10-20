Chính phủ đề xuất kế hoạch 2026: Tăng trưởng GDP từ 10%, cắt giảm 50% thời gian tuân thủ thủ tục hành chính

Sáng 20-10, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đánh giá chung, Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, kết quả đạt được của năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025 là rất đáng trân trọng, tự hào; năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực.

“Đặc biệt là chúng ta đã giữ được ‘trong ấm, ngoài êm’, được Nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao”- Thủ tướng nói.

Chính phủ đang rà soát, đề xuất xử lý gần 3.000 dự án tồn đọng

Điểm lại những kết quả nổi bật, người đứng đầu Chính phủ cho hay trong bối cảnh “nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi”, chúng ta đã đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu KTXH chủ yếu, xấp xỉ đạt 2 chỉ tiêu, trong đó vượt toàn bộ chỉ tiêu về xã hội, an sinh xã hội. Các năm 2024, 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu KTXH.

Cụ thể, Việt Nam đã kiểm soát thành công và khắc phục hiệu quả đại dịch COVID-19 với tinh thần “Xác định sức khỏe, tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết”, được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%; bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 6,3%, cao hơn nhiệm kỳ trước (6,2%).

Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỉ USD năm 2020 lên 510 tỉ USD năm 2025, tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới. GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, vào nhóm thu nhập trung bình cao…

Thủ tướng cho biết Chính phủ đang chỉ đạo rà soát, phân loại, đề xuất các cấp có thẩm quyền tiếp tục xử lý gần 3.000 dự án các loại với tổng vốn hàng triệu tỉ đồng. Ảnh: QH

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát dưới 4%, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 9,6 triệu tỉ đồng, gấp 1,36 lần nhiệm kỳ trước, vượt xa mục tiêu 8,3 triệu tỉ đồng; trong khi chúng ta miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí... khoảng 1,1 triệu tỉ đồng.

“Ba đột phá chiến lược được triển khai quyết liệt, hiệu quả, mở ra không gian và kiến tạo phát triển”- Thủ tướng nói, đồng thời cho biết công tác xây dựng và thực thi pháp luật được đổi mới về cả tư duy, cách làm; nhiều “điểm nghẽn” được kịp thời tháo gỡ.

Chính phủ đã trình Bộ Chính trị ban hành nhiều nghị quyết mang tính đột phá về đường lối, thể chế, chính sách; trình Quốc hội thông qua trên 180 luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành 820 nghị định, nhiều nhất trong một nhiệm kỳ từ trước đến nay.