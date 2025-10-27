Chim cu ngói không phải loài quý hiếm, vì sao tàng trữ lại bị phạt?

Mới đây, lực lượng kiểm lâm phát hiện 8 sọt nhựa chứa khoảng 500 con chim cu ngói còn sống tại một địa chỉ ở phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM. Toàn bộ số chim này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Qua xác minh, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 xác định chủ sở hữu là một phụ nữ ngụ TP Cần Thơ. Người này bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi tàng trữ lâm sản trái pháp luật.

Cơ quan kiểm lâm đã tịch thu toàn bộ số chim cu ngói, tổ chức chăm sóc, phục hồi sức khỏe và sẽ thả về môi trường tự nhiên theo quy định.